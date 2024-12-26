2024台灣咖啡節圓滿落幕 帶領遊客感受咖啡香之旅

「2024台灣咖啡節」在雲林古坑綠色隧道圓滿落幕，吸引將近百萬名咖啡愛好者參與，活動自2003年首次舉辦以來，已成為展現台灣咖啡文化的重要活動。今年以「齊聚好咖」為主題的咖啡節，展現了雲林咖啡產業的蓬勃發展，並成功將台灣精品咖啡推向國際舞台。

此次活動結合產地特色與文化內涵，吸引雲林在地業者、全台咖啡品牌，以及來自瓜地馬拉等國際參展單位，共同打造一場精彩絕倫的咖啡文化盛宴。

在台灣咖啡節兩天的活動中，除了品嚐美味的咖啡，今年也搭配各式咖啡相關的體驗活動。華山休閒農業區的咖啡烘豆DIY與文學之旅深受家庭與親子喜愛，吸引近百人前來體驗，感受烘豆所散發出的咖啡香氣；嵩岳咖啡莊園的療癒放鬆體驗，則吸引眾多都市上班族前來紓壓。

沿著梅山鄉166縣道的悠閒慢遊路線，更是成為熱門選擇，不少遊客入住在地民宿，於青葉咖啡莊園的咖啡杯測活動，更是成為眾多民眾的首選活動之一。此外，阿里山鄒族文化體驗及鄒族園的咖啡品嚐，也成為咖啡迷的必訪行程，為今年咖啡節增添豐富多元的旅遊元素。

今年台灣咖啡節以古坑買咖啡、華山玩咖啡做為賣點，也與雲林縣政府合作，推出「買咖啡玩體驗」及「農村小童形象專車」聯名優惠套票，吸引許多民眾前來台灣咖節體驗，讓民眾到咖啡節不只喝到咖啡、買到咖啡，也能夠玩咖啡。

除了咖啡節的活動外，今年農村水保署南投分署也整合了南投、雲林及嘉義的台灣精品咖啡莊園，推出14條特色咖啡旅遊路線。其中，古坑鄉包含了4條遊程，歡迎遊客不妨可以到華山休區體驗咖啡烘豆、到石壁休區竹林養身漫步、品嚐在地風味餐，或到草嶺品嚐台灣高山精品咖啡，讓自行駕車的遊客也能享受多樣的活動選擇。

今年咖啡節總估計創造約千萬元的經濟效益，不僅促進了咖啡相關產業的經濟效益，更深化大眾對台灣咖啡文化的認識與熱愛。2024台灣咖啡節不僅是一場品味咖啡的饗宴，更是推動在地經濟的重要活動。

水保署南投分署透過媒合在地社區及咖啡莊園的合作，帶動農村旅遊經濟的發展，進一步提升了台灣精品咖啡在國內外的品牌影響力，未來，隨著咖啡文化的深入推廣，預計將持續促進產地旅遊發展，並為台灣農村創造更多可持續發展的機會。