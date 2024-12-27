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世紀風電擎天塔 啟用

經濟日報／ 記者林政鋒／台北報導

世紀風電（2072）昨（26）日在台北港廠區舉行世紀擎天塔啟用，由世紀風電為首，國內風電供應鏈共同成立水下基礎產業聯盟，揭示國內離岸風電產業邁向新的里程碑。

中鋼機械長期為世紀風電下包，承攬水下基礎腿管等部件，隨著興達海基吹起熄燈號，中鋼機械長期培養的技術能量，只能對外貢獻，相當可惜。

世紀風電指出，為因應風電3-3期選商放寬國產化，世紀風電攜手洲鉅風電、俊鼎機械、中鋼機械等國內10幾家供應鏈廠商，成立風電水下基礎產業聯盟，向全世界及政府展示台灣本土水下基礎製造量能及韌性，盼獲政府重視及支持產業發展。

世紀風電擎天塔的設立，克服台電二期風場深水區超高水下基礎組立的限制，並實現其全數31套水下基礎在台全組立的目標，及海龍風場14MW超大型水下基礎組立的作業。

根據了解，首座擎天塔設置的吊裝設備勾頭高達110米，吊臂承重1,600噸，足以吊起高逾百米，總重高達2千噸以上的水下基礎，施工效率非常高。

世紀風電供應鏈廠包括洲鉅風電、俊鼎機械、前端風電、台欣工業、中鋼機械、昌懋、東鋒、新光鋼、冠龍、佳運等十多家國內供應鏈廠商共同宣誓結盟，整合產業資源、凝聚向心力，促進台灣成為全球離岸風電市場的重要競爭者。

中鋼 新光鋼 離岸風電

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