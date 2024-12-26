華府旅行社立足中部20年 1月在清泉崗機場設一日遊旅遊服務櫃台

立足中部近20年，以入境旅遊服務起家的華府旅行社，1月17日起將在台中清泉崗機場設立首家「中台灣一日遊旅遊服務櫃台」，提供海內外旅客機場到市區接送、中台灣包車一日遊、台灣觀巴等各項旅遊協助。

華府旅遊集團董事長廖泳淀強調，要讓海外旅客在機場就能享受規劃旅程一站式服務，更能解決台中機場公車難等的問題。

廖泳淀表示，機場到市區飯店接送，每人只要新台幣350元起，兩人就發車，提高機場交通方便性，讓更多旅客願意直飛台中旅遊。

華府機場櫃台更將設置AI翻譯面板，配置英、日、越、泰、韓等多國語言即時翻譯，讓各國旅客都能溝通無障礙，獲得充分的旅遊資訊。

除了服務定期航班的旅客之外，華府旅遊集團因應疫情後的旅遊人潮大爆發，也推動包機業務，目前在華府集團內經營成效斐然的泰國、越南、韓國幾個主要城市都有節日包機，2024年全台機場包機數量來到20架次，帶進4,000多名海外遊客。

2025年在清泉崗機場超過十架次，台東地區預計也將有六架次，包機業務不僅帶動海外遊客來台探索更多不同縣市特色，也能讓台灣出境旅客有更多航班的選擇。

經營台灣入境旅遊服務即將邁入20周年的華府旅遊集團，經歷台灣觀光產業的各種轉變與困難，地緣政治干擾市場轉變、疫情邊境封鎖的沉潛扎根、疫情後報復性的旅遊人潮，以及觀光產業的人力斷層，讓原本已計畫退休的廖泳淀延緩了退休計畫。

廖泳淀指出，過去五年除了疫情衝擊，數位化服務的普及、自媒體及AI應用光速成長，也讓消費者對旅遊型態產生深刻質變。

市場風向的轉變，華府旅遊集團也將過去90%以團體入境旅遊業務為主力服務的的版圖做了調整，從疫情期間加深台灣旅遊特色發掘，深化旗下台灣觀巴的路線，目前旗下有三家旅行社投入台灣觀巴路線經營，主力服務海外遊客中彰投一日遊，未來更將擴展路線至竹苗及嘉義等地區，讓中台灣觀光旅遊路線更加完整。