職感心教練／職場晉升 兩步驟勝出

與同事檢討專案執行狀況，過程中他經常提及對下屬交辦的任務，趁機會進行教育訓練，還苦口婆心地一再提醒。我對他說，你真是一位佛心主管，不厭其煩的指導下屬，沒想到他說「好累啊」。

某天巧遇他的部屬，我好奇地問：「你老闆總是細心交代工作內容，還一再叮囑，你會不會覺得很煩？難道你不想『彎道超車』超越他嗎？還是非得等到明確指令才肯行動？」真正懂得超前部署的員工，早在老闆開口前，就能預見下一步，甚至主動提出解決方案。

這位同仁：「要是能想到的話，早就做到他的位置了。問題是如何可以做到？畢竟從屬關係本來就不對等，從職稱、權利與義務、經驗、能力，還有資訊不對稱等，完全不在同一水平，如何做才能超越？」

那得先問你自己：「哪一條賽道（目標）是你想要的？是培養組織管理能力，還是提升問題解決技能？這完全取決於你對自己的期待與要求，是只想安穩的行駛在慢車道，僅完成老闆交辦的工作；還是願意在每件小事上做到超出期待？」

想要超車，就不需要事事等著別人交辦或盯進度，而是要有良好的紀律與主動的心態，透過學習以下二種方式，並付出實際行動，逐步縮短與主管的距離，甚至超越。

一、鍛鍊洞察力

洞察是在觀察現象之後所做出的敏銳判斷，看到本質能夠知其然，知其所以然，幫助我們探索與深究、分析本質，追問真正的原因及其意義。就好比看熱鬧與能看出門道的人是屬於不同的層次。

有次與合作夥伴參觀一座具有自動化生產能力的工廠，他們展現出高度興趣希望也能夠導入到他們自己的生產線，而參觀過程中一直詢問設備的資訊，彷彿有了設備就能降低成本提升產能與效率，卻未聽聞想要了解背後系統運作的邏輯、流程與系統之間的串聯關係。

看出門道的方式之一是運用「投入、處理、產出（Input-Process-Output，簡稱IPO）」的流程思維模式。

實際應用中，不一定依循IPO的順序去思考，通常我們會先注意到已發生的結果（Output），再追溯其背後的運作流程（Process）及觸發這些流程的輸入（Input）。透過這種解析方式，可全面掌握系統運作，提升自己的洞察力。

二、以老闆為師

換句話說，就是以其人之道，還治其人之身。要先懂得老闆的「道」，才能在他下達指令前，已經成竹在胸，預先規劃好下一步動作。因此，學習的重點在於理清老闆的思維邏輯、要求標準與行事章法，這也將是你提升並超越的關鍵。

首先不必將目光僅設限在直屬主管身上，可以更廣泛關注不同階層主管的觀點，專注在主管經常叮嚀、交辦的內容，找出是否有共通性？差異在哪裡？通常中階與基層主管在意執行上的細節，越高階者則更關心會影響整體運作的關鍵因素上。

再者觀察會觸發管理階層關切，下達指令的事件有哪些？還有會議過程中他們所提問、反覆詢問，或試圖更深入了解的問題點。顯而易見的是這些都是重要甚至緊急的，因此可以將事件、提問的內容與指令之間關聯起來，來累積自己超車的能量。

有天當你發現自己的想法與老闆所說不謀而合，你的成果正好符合他的期待，以及當他對你的計畫或想法的提問或給予的意見愈來愈少時，恭喜你，這意味著你的能力正逐步提升並獲得他的信任與認可。

培養自己擁有彎道超車的能力，不僅是策略，更是一種思維方式。目的不全然是要取代或贏過主管，更重要的是能超越自己，拉高視野與持續提升在賽道上與人競速的能力。