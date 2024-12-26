會計師看時事／雙重重大性 牽動企業永續表現

「雙重重大性（Double Materiality）」一詞首見於歐盟委員會在2019年發布的《非財務報告指南：氣候相關資訊補充報告》。有別於過往重大性評估聚焦於外部環境對企業的單向影響，而忽略企業對環境造成的衝擊，雙重重大性更強調企業價值與大環境之間的雙向衝擊，提供更宏觀的商業策略考量。

若能以雙重重大性的核心概念為評估框架，將使企業在未來營運方向與各方利害關係人之期望更趨一致。

雙重重大性由「財務重大性（Financial Materiality）」與「影響重大性（Impact Materiality）」所構成，企業需從兩個層面評估影響：

財務重大性部分，從外部因素看企業，分析永續議題如何影響其財務表現與價值。至於影響重大性，從企業內部看外界，評估其活動對環境與利害關係人造成的影響。

財務重大性強調企業自身的財務表現與價值創造，以財務報表預期使用者如何受益為考量，企業得以由外而內檢視永續議題及潛在風險與機會，從而影響公司短、中、長期的財務績效，而在評估財務重大性時，可參考指標如「發生機率」與「財務影響幅度」。

影響重大性的範疇不僅包含企業營運的直接影響，也包含上、下游的價值鏈，並從嚴重性、規模、範圍與可能性等角度切入。

在衡量影響重大性時，企業可參考「發生機率」與「影響程度」等指標，其中影響程度可參考「影響規模與程度」、「損害的不可回復性」、「影響範圍」三個維度，最後加入時間因素，整理兩重大性在短、中、長期內牽涉的議題，做為其重大性議題排序的參考。

雙重重大性評估大致可分為下列四步驟：首先，了解價值鏈與利害關係人。其次，透過雙重重大性定義永續議題。第三，鑑別與評估相關議題的影響、風險與機會。第四，整合納入企業整體的營運策略。

雙重重大性不僅是對企業財務影響的評估工具，也是企業理解與應對外部環境與社會的關鍵方法，此種雙向考量能協助企業在價值鏈中評估更全面的風險與機會，及早因應未來可能發生的灰犀牛（已存在、顯而易見，卻被忽視）與黑天鵝（發生機率極低且難以預料，卻仍然發生）事件，確保企業穩健永續經營。

因應雙重重大性，以二個建議供參考：

一、執行價值鏈分析與利害關係人溝通

企業應建立與應用雙重重大性架構，分析其營業活動與價值鏈，根據風險事件發生的可能性、嚴重性、規模、時間維度，衡量不同階段所須因應的風險。在風險排序後，建立利害關係人參與機制，訂定管理方針，並確立與整合各方溝通管道。

二、雙重重大性對於管理與治理階層的意涵

雙重重大性強調管理與治理階層皆應重視企業績效與重大性議題。經營團隊須聚焦議題鑑別、目標制定、管理及導入營運決策，而董事會應定期檢視重大性評估結果，將ESG議題納入議程並深入審查鑑別之內容，以降低潛在風險及提升企業長期價值。