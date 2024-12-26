詹文男X吳世長 生成式AI賦能中小企業

生成式AI席捲而來，台灣傳統產業是否能藉機升級轉型？「中小企業網路大學校」特別與「數位轉型學院」合作，推出「AI應用543」系列，專訪中小企業落實AI應用的佼佼者，分享最實用的AI實戰經驗。

首集「AI應用543」數位轉型學院院長詹文男特別邀請專注於紡織業中織帶製造的縉陽企業來分享其如何將生成式AI應用於行銷與客戶體驗中，其不僅重塑了業務模式，更提昇組織運作效率，大幅度降低營運成本。

縉陽由董事長吳世長創立，起步於一個傳統的紡織細分行業—織帶製造，長期以出口為主。然而，隨著產業結構的變遷，縉陽面臨招工困難、高成本和市場競爭激烈等挑戰。吳世長指出：「傳統產業經營多年的關鍵在於如何突破瓶頸。我們決定以數位科技創新來尋求解決之道。」

縉陽企業的轉型始於2011年，從傳統製造向觀光工廠的升級。2020年，企業更進一步，將AI引入客戶體驗與內部流程管理之中。其成果之一是開發了名為Bella的AI導覽機器人。Bella不僅協助遊客了解園區活動，還成為疫情期間與客戶互動的重要窗口。「這套系統讓我們在疫情期間仍能保持與遊客的聯繫，甚至創造了新的體驗形式。」吳世長表示。

在觀光工廠的經營中，縉陽企業透過生成式AI設計了一套高度互動的數位導覽系統。該系統可根據遊客需求，提供中、英、日、韓等多語言解說，並可透過遠程參觀和遊戲。「我們將園區的靜態展示升級為動態體驗，例如將緞帶畫變為可互動的動態藝術。」吳董事長補充道。

生成式AI在縉陽的另一重大應用是其國際業務。負責國際貿易的專員Tiffany，透過ChatGPT生成客戶郵件內容，不僅提升了溝通效率，還避免了誤解。「特別是在敏感議題如價格調整時，生成式AI幫助我們以更委婉的方式表達，成功維繫了客戶關係。」Tiffany分享道。

此外，在產品設計與開發上，生成式AI同樣展現了驚人的效能。縉陽每年需要開發1800款以上的織帶樣品。以往，這些設計工作需要耗費大量的資金與時間，如今透過生成式AI生成圖像與設計，成本與時間大幅降低。吳世長表示：「以前我們打一個樣需要2萬元，如今我們幾乎零成本完成，這為公司節省了數千萬的開支。」

縉陽企業的成功不僅在於數位科技的導入，還展現在組織文化的塑造上。吳世長推動全員學習生成式AI工具，每位員工每日輪流發布社交媒體內容，並使用AI生成腳本進行直播或影片創作。「每一位員工都是數位轉型的參與者，這是我們能夠快速適應市場變化的重要原因。」吳董事長強調。

縉陽企業的數位化轉型為傳統產業提供了一個成功範例。從B2C的客戶體驗升級到B2B的效率提升，生成式AI的應用已成為傳統企業轉型的必然趨勢。縉陽企業的經驗顯示，傳統產業只要敢於接受新技術，並全員參與，便能在數位化時代立於不敗之地。

在專訪中，詹文男也請縉陽企業分享與展示其運用生成式AI的多種應用案例，都非常的簡單且實用，對於生成式AI有焦慮感，不知如何下手的中小微企業，縉陽企業的案例絕對可以作為典範參考！點擊馬上收看！

https://youtu.be/GNVSgEmraC0