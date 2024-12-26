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房價看法反轉！33%消費者看跌 房貸利率超過2.75%就會難以負荷

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
永慶房屋業管部協理陳賜傑分析民意調查。圖／永慶房產集團提供
永慶房屋業管部協理陳賜傑分析民意調查。圖／永慶房產集團提供

根據永慶房屋2025年第1季網路會員調查，全台認為房價看漲的比例由上季的55%大幅下降，本季為32%，較上季大減23個百分點，而看跌比例則增至33%，看跌比例超越看漲。

永慶房屋業管部協理陳賜傑指出，自今年7、8月開始銀行房貸緊縮，加上9月央行祭出第七波選擇性信用管制，已逐漸扭轉消費者對房價持續上漲的預期，看漲比例大幅下降，而看跌比例則大增19個百分點至33%，看跌比例超越看漲，顯示消費者對於房價看法已呈現多空交叉，房價看法反轉。

根據調查結果顯示，在銀行房貸緊縮以及第七波選擇性信用管制下，有64%消費者認為購屋意願會受到影響，其中，53%消費者購屋意願降低，甚至有11%消費者會中止購屋計畫，消費者購屋意願明顯受衝擊。

房貸上，有46%消費者認為銀行房貸緊縮的狀況可能會持續至2026年後，顯示消費者認為短時間內銀行房貸緊縮的狀況難緩解，目前房貸審核趨嚴、利率拉高、成數降低、排隊等撥款的現象將會持續一段較長的時間。

消費者的買屋力方面，68%消費者認為貸款額度最少需要買賣總價的七成以上，反映了房價持續高漲的背景下，多數家庭購屋能力受限，仍需依賴大額貸款才能一圓購屋夢。

陳賜傑提醒，當前房市買氣轉冷，銀行房貸審核日益嚴格，放款也轉趨保守，對於房屋的鑑估值調降，造成貸款成數降低，無疑提高了購屋門檻，讓消費者買屋力受衝擊。

另外，針對消費者對於房貸利率的承受度進行調查，近六成消費者認為房貸利率超過2.75%就會超過其負擔能力，觀察目前市場上房貸利率的地板價已到2.5%左右，部分銀行甚至上調至3%，顯見消費者已難以負荷。

至於消費者如何看待2025年房市的價量表現，77%消費者認為明年的房市交易量縮，至於房價部分，則有36%消費者認為明年房價下跌超過5%，顯示在房貸緊縮與信用管制下，今年下半年房市買氣急凍，衝擊消費者購屋信心，對於明年的交易市況也保守悲觀看待，同時也翻轉對於價格上漲的預期，期待房價下修，近四成消費者認為明年房價會跌5%以上。

另，77%消費者認為影響2025年房市的最關鍵因素是銀行房貸緊縮，其次則是通膨與新房市政策也是重要變數，占比也高達五成以上。

陳賜傑指出，8月初部分銀行即將瀕臨滿水位以及央行推出減降令後，房貸審核趨嚴、利率拉高、成數降低、排隊等撥款狀況頻傳，銀行限縮房貸讓消費者購屋態度轉趨謹慎，放緩購屋腳步，連帶影響到房市交易明顯降溫，而消費者也認為房貸緊縮的狀況將持續至2025年，甚至是2026年以後，因此，銀行房貸緊縮成為影響2025年房市最關鍵的因素。

資料來源／永慶房產集團提供
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