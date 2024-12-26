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台電徵才釋1084職缺 起薪大調漲12.5％

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台電2025僱員招考簡章今公告，破千名額1月2日開放報名。圖／聯合報系資料庫
台電2025僱員招考簡章今公告，破千名額1月2日開放報名。圖／聯合報系資料庫

台電26日公告2025年新進僱用人員甄試簡章，此次招考包含第一線電力領域如配電、輸電、變電、電機等共15類1084個名額，元旦假期後，1月2日開放報名至15日止，且2025年起工作訓練起薪從原約3.2萬元提升至約3.6萬元。

台電表示，近年持續投入強化電網韌性等重要電力建設，積極透過僱員甄試招募電力專業人才，錄取人員需經1年養成班與工作訓練，於第一線關鍵崗位守護全國電力，為提升誘因，自2025年甄試起工作訓練起薪從原約3.2萬元提升至約3.6萬元；另外，電力技術人員如有實際從事現場技術工作，或具有電力相關專業證照者，得加晉薪級，起薪近3.9萬元。

因應電業核心技術傳承需求與退休趨勢，台電表示，此次僱員招考人數最多類別為配電線路維護類489名，其次為輸電線路維護類123名、綜合行政類108名、變電設備維護類104名，這三類人才的需求最大。

另外還有電機運轉維護類53名、機械運轉維護類41名、輸電線路工程類34名、土木工程類25名、輸電土建工程類24名、變電工程類20名、機械修護類15名、儀電運轉維護類10名、輸電土建勘測類3名、會計類3名、限身心障礙人員報考的綜合行政類32名，總計招募1084名生力軍，後續將視業務需要，於初試放榜前，公告增額錄取人數。

台電表示，甄試採分區招考，報名要先確認報考類別及錄取地區，5月4日在台北、台中、高雄及花蓮四地舉行初式。

台電

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