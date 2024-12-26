商用市場迎豐收 工業地產交易量創歷年新高

信義全球資產發布2024年商用不動產市場調查，受惠於市場強勁資金推動，今年商用不動產喜迎大豐收，全年交易量突破1,600億元，其中工業地產市場展現驚人的爆發力，全年交易額突破千億元，寫下歷年新高紀錄；土地市場雖受政策因素影響，第4季交易量收斂，全年交易額仍達到1,500億元。

今年商用不動產及土地市場雙雙成長。據信義全球資產公司統計，2024年上市櫃法人購置商用不動產交易額為1,689億元、年增27%，買方結構以產業自用為大宗；其中工業地產市場交易熱爆，成交金額達1,089億元，寫下有統計以來新高紀錄；辦公市場交易額為592億元，相較去年表現持平；店面市場交易額為8億元。

信義全球資產總經理林三智表示，今年商用不動產市場買方高度關注工業不動產，尤其是屋況良好、可立即投入生產的工業廠房，信義全球資產公司今年也陸續於新北、桃園、台中等區域成交多件億元以上工業地產，購買用途以產業自用為主，買方產業涵蓋傳產、科技、電商等。由於工業地產市場交易火熱，今年許多公司法人也積極處分手中閒置資產，充實營運資金。

2024年上市櫃法人購置土地交易額為1,578億元、年增177%，受惠於產業擴張帶動住宅市場需求成長，中南部土地市場熱度趨高，台中為今年土地市場大贏家，囊括28%的交易量；亞昕、遠雄建設兩大建商並列百億元購地大戶，亞昕今年共斥資108億元獵地，重兵部署台中掃進5塊土地，累計購地坪數超過萬坪；遠雄今年則砸下105億元於台中、台南、高雄購地。

信義全球資產觀察，今年前三季土地市場交易暢旺，第三季成交量更衝破700億元，但第4季受到央行第七波選擇性信用管制措施影響，品牌建商購置素地動能紛紛縮手，讓年末土地市場旺季不旺，第4季交易額為207億元，是今年單季最低表現。

總結今年商用不動產市場可歸納出三大交易動能，首先是企業投資動能強勁， AI、半導體等供應鏈增產擴廠需求，推高廠房、工業土地、商辦、廠辦等產品交易量，包括台積電斥資178億元於新竹、台南購買廠房，登今年工業地產最大咖買方；台達電為擴充集團辦公空間，投資48億元包下內湖瑞光路兩棟廠辦大樓。

其二是企業加速資產活化，好貨釋出、持續活絡市場交易。林三智說明，今年商用市場購置動能旺盛，買方急尋優質商用不動產標的，以滿足自用、投資置產、資金停泊等需求，市場需求高漲，對手中有較多資產的企業、高資產族群來說，就是策略性處分資產的好時機，包括大同集團今年上半年以131億元出售芙蓉大樓部分產權。

其三，今年商用市場以自用型買方為大宗，但建商、壽險業也貢獻約三分之一的交易量。林三智表示，看好市場發展，越來越多建商對開發商用產品產生濃厚興趣，包括新美齊今年斥資8.3億元取得新北市三重區工業廠房，跨足廠辦開發。此外，壽險業者受限於不動產投報率門檻限制，去年購置動能趨弱，今年則有復甦跡象，總計今年壽產險業者已投下283億元購置商用不動產。