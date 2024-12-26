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房市冰河期來了 專家、房仲示警：2025量價俱跌
明年房市將進入冰河期。永慶房屋、591新建案今日陸續公布2025年房地產趨勢，永慶房產集團業務總經理葉凌棋預估，受經濟情勢、房市政策、兩岸關係、地緣衝突四大變數衝擊，明年房市「量縮價跌」，全年交易量估年減18%至21%，將是近七年來交易量首度跌破29萬棟大關，房價更有7%至15%的跌價空間。
趨勢專家李同榮也預言，2025房市將正式進入修正期，下半年交易量增，但價格進入「主跌」階段，全年交易量可能縮減10%至15%，價格平均下修一成，台南率先領跌。
據政大永慶即時房價指數，今年第4季七都房價已全面反轉，由漲轉跌。進一步觀察七都房價指數變化，新北、台南較2024年第3季下跌2%內，跌幅較輕，台北、桃園、新竹縣市與台中則季減2.3%至3.3%，高雄季減幅逾4%。
葉凌棋指出，美國總統川普即將就任，2025年全球經濟面臨美國政經政策的不確定性，牽動國際經濟局勢，將是左右全球景氣的關鍵，同時，美中關係的變化也會影響台海情勢的發展。
國內變數則有房市政策，目前銀行房貸緊縮短時間內難緩解，而第七波選擇性信用管制續行，將持續影響2025年房市交易表現。葉凌棋說，從今年919第七波信用管制後，房市急速冷卻，銀行放貸減緩連帶影響成交量下跌，「因此10月以來「價量俱跌」，不少屋主也嗅到房價缺乏上漲的力道，委售量持續增加，七都委售量從6月開始，半年從0.8%至4%，增加至13.3%至21.4%
在房貸緊縮與信用管制影響下，民眾對房價上漲預期翻轉，認為目前房價也有由漲轉跌跡象，展望明年，永慶房屋指出，剛需強勁的區域房價估跌幅7%至10%左右；過度投機炒作的區域房價，甚至有10%至15%的跌價空間。
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