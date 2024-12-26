快訊

秋後算帳？教師批「班班有鮮乳」疑遭下令調查 教育部長回應了

柯文哲裝潢辦公室向博弈教父討300萬 收錢顧著踩飛輪僅「嗯2聲」

切入智慧物流、天然氣管標案 建新國際明年營運樂觀

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

物流業者建新國際（8367）在高雄環保碼頭加入營運後，2024年營運動能創下歷史新高。展望明年則有高雄港印度天然氣管標案、切入台北港智慧物流，可望再繳出雙位數成長。兩大本業帶動下，明年營運樂觀。總經理暨發言人柯勝鐘表示，子公司新科負責營運台北港的冷鏈智慧物流，可結合醫療、AI產業鏈，預期明年可帶來明顯助益。

建新國際指出，台中港除環保卸煤碼頭需求穩定上升，安平港也已經取得非煤炭業務，預計明年第1季挹注營收。至於在高雄港方面，建新公司目前已順利獲得印度天然氣海管四年標案，尚不包含安裝標案，每一年可增加約1-2億元營收。換言之，三大港口明年將對公司帶來顯著成長。

法人推估，建新明年第1季營收可望年增兩成，全年展望亦樂觀。建新前11月累計營收26.38億元、年增28.75%。前三季每股純益2.77元，本業創歷史次高。去年配發現金股利2.5元，現金配發率近八成。

公司近期正式獲得第二家銅土客戶簽約，歸功於建新在亞洲地區的整合性物流作業頗有名聲，躍升為全亞洲第一的銅土轉運中心，並符合客戶ESG與品質需求而重新回歸。此外，建新在第一家銅土客戶滲透率，亦開始提高。

天然氣 營收 碼頭

延伸閱讀

桃機第3航廈自駕車標案爭議 成運：盼誠信解決

玉里台9線拓寬工程電費支出增？公所指追禍首為路燈…公路局澄清

北藝專員遭控自攬標案獲利 北市文化局將釐清

北藝淪小金庫？議員爆員工「左手換右手」標案給自己人 文化局允調查

相關新聞

每坪約195萬！高雄大遠百商圈第12年榮登地王 地后也蟬連11年

高雄市地政局今公告2025年土地現值，由大遠百商圈連續第12年蟬聯地王，公告土地現值每坪約195萬元；地后落在博愛二路，...

新竹工程師年薪120萬買房是奢望？ 專家曝選購預算關鍵

120萬年薪的工程師在新竹買房成家，是否只是奢望？網議「在竹科年薪破百萬，卻買不起房」，引發年輕人對高房價的無奈。即使在...

彰化老透天新大樓引話題 在地房仲達人這樣看

一名網友近期面臨彰化市老透天與新大樓的選擇，在PPT上詢問網友掀起一波熱烈討論，成為自住買家與首購族關注的焦點，部份網友...

房市冰河期來了 專家、房仲示警：2025量價俱跌

明年房市將進入冰河期。永慶房屋、591新建案今日陸續公布2025年房地產趨勢，永慶房產集團業務總經理葉凌棋預估，受經濟情...

月薪最高達5.6萬元！台灣港務公司114年招考228名 職缺地點公布了

台灣港務公司今公告甄試計畫，預計114年招考正、備取共228名，職缺包含師級及員級，師級報考資格為「碩士相關科系畢業」或...

南市永康六甲頂醫療專用區市政新發展 公告土地分配結果

面積4.09公頃的台南市永康六甲頂醫療專用區，位在道路要道又緊鄰市中心，附近人口快速成長，此區的市地重劃工程預定明年5月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。