吉利汽車加持 零組件廠「精確」大陸湖州廠過年要加班趕工

大陸電動車需求強勁，汽車零組件廠精確（3162）甚至因為客戶吉利汽車的需求，大陸湖州廠過年也要加班趕工交貨。目前精確的產能利用率約在八至九成之間，隨著新訂單與沃爾沃、現代汽車新客戶加入，明年可望進入滿載，營收年增率上看35%。

精確第4季中國大陸及歐洲廠稼動率維持高檔，歐洲廠以壓鑄件為主，除了原本的大眾汽車之外，新增沃爾沃及現代汽車訂單，預計分別在明年第2季、第3季開始交貨，此外比亞迪也已通過認證，最快在明年下半年出貨，對2025年展望樂觀。

法人估，精確今年本業轉盈、全年小幅獲利，隨著明年營收成長35%，每股盈餘挑戰2元。

精確累計前11月營收40.6億元，較去年同期31.76億元成長27.8%，其11月單月營收已連續3個月衝破5億元，由於訂單持續發酵，預估12月營收有機會挑戰6億元大關、續創新高，整體第4季營收達17億元水準。精確營收比重來看，電池盒占比55%，壓鑄件25-30%，預估明年比重與今年相當。

針對中國大陸汽車市場內卷嚴重，國際品牌車廠銷售相當低迷，精確指出，中國大陸廠生產的電池盒都以內銷為主，交貨給歐洲車廠的占比不到5%，幾乎都是國內自有品牌包括吉利、廣汽、小鵬及長安等；根據資料顯示，今年燃油車銷售下滑20%，但新能源車則逆勢成長25-30%，看好中國大陸新能源車市場，對未來3-5年內都看樂觀。

展望2025年，中國大陸廠及歐洲廠都有新增訂單出貨，兩個廠稼動可望達到幾近滿載，精確指出，以目前在手訂單預示量來看，營收及獲利都會明顯成長，尤其獲利增幅更高。法人估，精確今年本業開始獲利，全年小幅獲利，2025年營收成長35%，每股盈餘挑戰2元。