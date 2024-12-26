提升石化業製程安全 勞部職安署與台塑辦「安全伙伴執行成果觀摩會」

勞動部職業安全衛生署與台塑於26日在台塑麥寮工業園區舉辦「安全伙伴計畫執行成果觀摩會」，包括中油、長春集團、台聚石化關係企業、奇美、李長榮、恆誼與台灣陶氏化學等數十家公司，以及勞動檢查機構、雲林縣政府、經濟部產業發展署、經濟部雲林離島式基礎產業園區服務中心等代表150多人與會。台塑企業麥寮工業園區各公司之廠處主管在會中分享製程安全與科技減災應用精進作為的努力成果，並透過交流與觀摩，共同提升國內石化業製程安全水準。

在永續經營之共同願景下，職安署與台塑企業於2017年8月30日簽署安全伙伴宣言，雙方約定結合彼此防災資源，落實製程安全管理系統、承攬商管理制度，及人員專業知識與安全訓練等各方面的精進推動，藉以降低職業災害、提升產業競爭力，並舉辦安全伙伴計畫執行成果觀摩會，向外界分享推動經驗，透過交流與觀摩，期望業界能同步提升製程安全管理的水平。

這次安全伙伴計畫執行成果觀摩會由職安署副署長萬榮富與台塑企業總管理處總經理林善志共同主持。林善志表示，台塑企業秉持「安全至上、責任優先」的核心理念，並積極落實職安署的各項工安管理建議，麥寮園區今年重大火災發生次數維持0件、危險性流體管線洩漏由前5年平均的16件降至今年一件都沒有發生，以及健康職場認證率達100%等成績。

林善志表示，台塑企業將分享安全伙伴計畫的執行情形，以及台塑在工安領域的多項創新技術，包括智慧化科技應用於工安管理、無火花技術取代明火作業、無人入槽清洗技術等，從源頭消除危害之作法，供石化業界參考學習。

職安署表示，台灣石油化學相關工業產值毛額佔全國製造業的20.5%，而麥寮工業園區是國內石化主要重鎮，範圍涵蓋煉油及石化中、下游等製程，具高風險特性，也因此，麥寮工業園區一直是職安署防災減災的重點工作區域，職安署特於2017年與台塑企業締結安全伙伴關係，運用企業資源的投入，藉由政府的協助，建立連繫平台，在雙方共同努力下，完成重大職業災害、重大火災與設備洩漏量較過去五年平均值降低55%及健康照護率提升10%與績優健康職場獲獎數增加25%的績效目標。

職安署表示，國內石化產業製程多屬高溫高壓作業且存有大量易燃之化學物質，具有易發生火災、爆炸等災害之重大風險，稍一疏失即可能造成嚴重人員或財產損失，不但企業受創，整個社會也都會付出巨大成本。