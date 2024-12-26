台驊召開股臨會、董事全面改選 推選張立秋為新任董事長

台驊控股（2636）於26日召開股東臨時會，董事會全面改選，會後董事會還推選張立秋為新任董事長。

台驊今天股東臨時會，完成董事改選，並通過解除新任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制等重要議案。

新任董事會成員包括，張立秋（益爵投資股份有限公司代表人）、黃偉祥（大聯大控股股份有限公司代表人），

劉彩轉（長捷國際開發股份有限公司代表人），賴文豪、魏標昌（益緯投資股份有限公司代表人）謝齡誼（菖隆投資股份有限公司代表人）。同時選任三位獨立獨事，陳錦旋、林志雄及廖勝利。

台驊表示，此次改選後，董事會中有三位女性董事，顯示公司對性別多元化的重視。股東會結束後，也隨即召開董事會，推選張立秋為新任董事長。此次推選反映出公司對專業與穩健治理的高度重視，也顯示公司全力邁向永續經營與成長的決心。

董事長張立秋擁有深厚的市場洞察力與金融產業經驗，長期以來在業界建立了廣泛且穩固的合作網絡。未來，張董事長將致力於帶領台驊控股深化全球市場的資源整合能力，進一步鞏固公司在國際市場的競爭優勢。

台驊控股將以提升經營效率、強化治理績效及創造股東價值為核心目標，推動多元化經營模式，實現穩健成長與永續發展。