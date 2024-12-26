月薪最高達5.6萬元！台灣港務公司114年招考228名 職缺地點公布了

台灣港務公司今公告甄試計畫，預計114年招考正、備取共228名，職缺包含師級及員級，師級報考資格為「碩士相關科系畢業」或「大學畢業並有3年相關工作經驗」，月薪最高5萬6680元；另也規畫明年參考軍公教待遇調整幅度，全體員工將再調薪3%。

因應國際市場變動及產業趨勢，港務公司透過數位與永續雙軸轉型，推展各項業務，為此，需招考航運管理、交通管理、航運技術、業務行政、法務、資訊、環保、職安衛、護理、土木、電機、機械、人力資源、政風、財務、會計等共16個類科的人才。

招考職缺地點包含基隆港、台北港、蘇澳港、台中港、高雄港、安平港、布袋港、澎湖港及花蓮港共9個港口。

港務公司表示，預計114年招考正、備取共228名，職缺包含師級及員級。師級報考資格為「碩士相關科系畢業」或「大學畢業並有3年相關工作經驗」，月薪上看為5萬6680元；員級職稱為高級事務員、高級技術員者，須「專科以上學校相關科系畢業」，起薪為4萬8230元；職稱為助理事務員、助理技術員者，「高中職畢業」即可報考，起薪為4萬1570元。另已規畫明年全體員工再調薪3%。

港務公司表示，本次招考預定於114年2至3月間公告甄試簡章，有意加入者可把握機會。甄試計畫已公告於港務公司全球資訊網（www.twport.com.tw），後續招考資訊請持續關注港務公司網站或臉書粉絲專頁。