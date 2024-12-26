基米與Illumina簽署MOU 打造亞太頂尖基因定序中心

基因定序公司基米（4195）26日宣布，將與世界基因定序領頭企業因美納（Illumina）公司簽署一項戰略合作備忘錄，雙方將展開三大合作，Illumina將助力基米推動建立亞太頂尖基因定序中心，並提供最新一代基因定序技術和裝備，增強專業研發能力和新藥開發。

此外，基龍米克思也將與Illumina共同促進多體學應用科技（Multi-omics）在台灣的應用，並致力於提高基因分析和多體學應用技術在領域的普及率，依據最新的實踐推動領域探索；最後，雙方將通過聯合發展提供基因定序商業化的模型和最優化解決方案，為台灣的健康科技增加新動力。

基米董事長周孟賢表示，20幾年來基米深耕生物基因定序領域，擁有最完整及先進的定序平臺，並提供優質與專業的定序服務。很高興能再次深化與因美納的合作，更宣示基米配合政府政策，協助打造台灣全民基因資料庫的決心未來將提供全方位的專業定序服務，致力提升台灣人的健康及病患的治療成效，並配合政策加速實踐健康台灣的願景。

總經理江俊奇指出，NGS技術在推動個人化醫療與精準醫療扮演重要關鍵，隨著技術的演進與發展，定序時間與成本的降低，促使高通量的NGS技術逐漸普及，再加上NGS 納入健保，預料將牽引出一波人類全基因體定序（WGS）的龐大需求。基米先前已在婦幼及罕病的基因定序市場紮下根基，如今攜手因美納將擴大至WGS領域，能提供更全面的基因分析做為臨床診治、藥物選擇及給藥最佳化的基準，未來基米更將配合政府南向政策，進一步朝打造成為亞太基因中心目標前進。

Illumina港澳臺營運長兼大中華區市場部負責人鄭裕翔表示，公司專注在通過創新與合作，推動人類健康科技的發展。與基米的合作，展示了我們推動台灣健康環境發展的努力。未來，因美納將持續推出突破性的多種類學應用以及相關技術，為實驗室提供更豐富的資訊和更簡便的流程。

通過不斷的合作和創新，基米與Illumina期望為台灣不斷提高健康科技的底座和推動台灣精準健康環境提供強烈支援。