南市永康六甲頂醫療專用區市政新發展 公告土地分配結果

面積4.09公頃的台南市永康六甲頂醫療專用區，位在道路要道又緊鄰市中心，附近人口快速成長，此區的市地重劃工程預定明年5月完工，目前已完成全區土地分配，今起公告30天。地政局表示，重劃後將有助於地方發展，提升整體醫療服務水準。

地政局表示，六甲頂醫療專用區市地重劃區鄰近中華路，緊鄰市中心，地理位置優越，目前工商發展蓬勃、生活機能強，加上鐵路地下化、市立總圖等建設，持續吸引人口移入，人口成長快速。重劃後的醫療專用區未來可結合奇美醫院現有院區的開發及停車空間整建，結合醫療產業與生活服務需求的複合機能地區，以提升整體醫療服務水準及地區生活環境品質，有助於地方發展。

地政局長陳淑美指出，重劃後預計可提供約1.36公頃第二種住宅區土地，以及約1.26公頃醫療專用區土地的可建築用地，公共設施用地約1.47公頃，計有公園、廣場、廣場兼停車場、廣場兼道路及道路等公設用地。重劃區內公園可提供綠地景觀，並設置可容納3483噸水的乾式滯洪池，有效吸收當地雨量逕流，降低淹水潛勢風險；人本需求設計無障礙通用環境，未來也可擴充為公共設施多目標使用，為鄰近社區提供休閒機能。

重劃工程預計2025年5月底完工，重劃區土地已完成全區土地分配，今起至明年1月24日止公告30天，目前已將相關土地分配結果圖冊資料寄給各土地所有權人。請土地所有權人視需求於公告期間，至地政局區段徵收科閱覽相關圖冊（南市新營區民治路36號行政大樓3樓：上班日早上8點至12點，下午1點半至5點半，因個資問題僅限閱覽自己之土地分配清冊）。

公告結束後辦理土地分配異議協調並於明年上半年辦理地籍整理及土地登記等相關作業，預計於2026年第一季完成點交土地給土地所有權人管理使用。