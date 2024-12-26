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新竹工程師年薪120萬買房是奢望？ 專家曝選購預算關鍵

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義房屋光埔特區店經理林詩偉指出，新竹市內仍有價格凹陷區值得一看，例如光華、武陵、牛埔等屋齡稍長的地段，這些區域的公寓或住宅總價約在1,000萬上下。（圖：信義房屋提供）
信義房屋光埔特區店經理林詩偉指出，新竹市內仍有價格凹陷區值得一看，例如光華、武陵、牛埔等屋齡稍長的地段，這些區域的公寓或住宅總價約在1,000萬上下。（圖：信義房屋提供）

120萬年薪的工程師在新竹買房成家，是否只是奢望？網議「在竹科年薪破百萬，卻買不起房」，引發年輕人對高房價的無奈。即使在高房價的新竹，年薪120萬不全然與購屋夢無緣。關鍵在靈活的購屋思維及策略性評估區域價值。信義房屋光埔特區店經理林詩偉建議，此年薪下，買房預算關鍵視自備款而定，且與其被高總價嚇退，不如從小宅或中古屋開始，累積實力後再進一步。

信義房屋光埔特區店經理林詩偉表示，年薪120萬的工程師，平均月薪10萬元，假設每月房貸為薪資的一半5萬元，依據目前首購條件最高可貸款8成，約可貸款900萬，因此能買預算多少的房子應依自備款推算。假設自備款200萬，總價範圍可鎖定1,000萬的房屋。

這樣的預算，是否真的無法在新竹找到適合的房子？林詩偉指出，新竹市內仍有價格凹陷區值得一看，例如光華、武陵、牛埔等屋齡稍長的地段，這些區域的公寓或住宅總價約在1,000萬上下，三房加車位的住宅，交通便利，生活機能也能滿足需求。此外，學府路、明湖路、青草湖或寶山鄉週邊的物件，同樣有較多高屋齡產品，這些地點距離竹科車程約20分鐘內，目前行情約1,000萬上下可找到。

對首購族來說，若短期內計劃買房，許多老手會建議「先求有再求好」的思維。林詩偉認同此思維，從小宅或中古屋開始，隨著收入增長或家庭擴大，再考慮置換成更理想的住宅，可讓成家壓力小一些。新竹腹地小，置宅需求大，基本上物件都算好轉手。此外，自住滿6年以上，未來可享10%房地合一稅稅率及400萬內獲利免稅優惠，對首購族而言，長期持有的成本壓力相對較低。

年薪 房地合一稅 買房

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