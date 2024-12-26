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台北市鋼琴調音業職業工會訂調音及維修標準 公平會認違法

聯合報／ 記者陳素玲/即時報導

公平會昨天委員會議決議，台北市鋼琴調音業職業工會訂定鋼琴調音及維修收費標準，已違反公平法聯合行為之禁止規定。

公平會表示，台北市鋼琴調音業職業工會最早於88年即訂定收費標準，並透過理監事會議，歷經94年、100年及109年3次修訂，該工會於修訂收費標準後，即以書面通知會員，並將收費標準印製在鋼琴保養手冊，於會員代表大會發送予會員，會員如另有需要，亦可自行購買使用。嗣於建置部落格及網站後，該收費標準亦刊載於部落格及網站供會員及消費者查詢。另據調查，會員多表示會參考收費標準報價或收費，顯見該收費標準對於個別會員產生一定程度之整體影響力，對相關市場已產生影響。

台北市鋼琴調音業職業工會雖主張未強制會員依收費標準收費，惟該等價格已產生「定錨效應」於市場上形成價格基準點，影響個別會員訂價決策，損害市場競爭機制，並已影響市場供需功能。公平會經考量該工會組織類型為職業工會、會員多為個體戶屬小規模事業、未積極促使所屬會員遵行收費標準收費，以及已通知會員停止使用收費標準等情形，因此決議予以警示。

公平會再次呼籲，公(工)、協會等各類事業團體訂定收費標準，無論有無強制性，皆可能形成訂價參考基準，進而拘束事業訂價自由，構成違法之聯合行為，各事業團體應遵守公平法規定，避免觸法挨罰。

公平會 消費

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