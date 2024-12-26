每坪約195萬！高雄大遠百商圈第12年榮登地王 地后也蟬連11年

高雄市地政局今公告2025年土地現值，由大遠百商圈連續第12年蟬聯地王，公告土地現值每坪約195萬元；地后落在博愛二路，裕誠路與明華一路間，公告土每坪約171.9萬元，全市公告土地現值平均調幅5.19%。

高市府表示，明年公告土地現值調整作業經地價及標準地價評議委員會衡量市場發展狀況及各項影響地價因素後，於12月20日前評議通過。調幅最高行政區依序是為楠梓區（7.51%），鼓山區（7.48%）、仁武區（7.30%）、橋頭區（6.70%）及左營區（6.52%）。

地政局表示，楠梓區受台積電設廠效應影響，區內科技產業聚集，加上新台17線交通建設挹注，吸引就業人口，剛性需求增加，房地交易上漲。其餘地價上漲區域，落在市地重劃及區段徵收等開發成果顯現地區，此外環狀輕軌周邊、鐵路地下化沿線及捷運岡山路竹延伸線等交通樞紐地區，適度反映開發效益及市場成交行情。

至於明年公告現值地價區段前3名，依序是大遠百商圈，114年公告現值每坪195萬元。博愛二路(裕誠路-明華路)，114年公告現值每坪171.9萬元，連續11年蟬連地后，第3名則為前鎮SOGO、新光三越及三多三路一帶，明年公告現值每坪165.3萬元。

明年公告現值調幅前5名行政區，楠梓區受惠於台積電設廠效應及新台17線北段通車，增幅衝全市第一，鼓山區因為大順一路輕軌成圓及美術館重劃區、農16區段徵收區房地價格上漲。仁武區受惠於半導體S廊帶產業鏈、仁武產業園區開發及公辦96期、100期重劃區陸續完成。橋頭區獲橋科產業帶動。左營區則因鄰近捷運巨蛋站、高鐵站周邊，房地價格上漲。