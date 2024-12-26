中嘉寬頻啟用 NOKIA MoCA Access 技術 可達到雙向2G

家用寬頻網路需求逐年倍增、網路使用情境日益多元，中嘉寬頻今年7月與NOKIA策略結盟推出25GPON超高速寬頻產品、部署高速商用寬頻市場，26日宣布攜手NOKIA展開網路技術合作，於桃園市北部五個行政區正式啟用MoCA Access網路方案，突破舊建物受限於外在環境限制因素，線路無法升級光纖纜線，可提升用戶家中網路品質，可享最高達2Gbps的雙向高速寬頻上網體驗。

中嘉寬頻總經理陳佐銘表示，選擇桃園作為啟用MoCA Access網路技術的第一站，因近年桃園都市發展非常迅速，人口持續移入，不斷新建大樓、與舊大樓交錯混合的狀況下，鋪設舊大樓內部光纖纜線成為一大挑戰。藉由此次與NOKIA合作、領先業界啟用MoCA Access網路技術，能讓新的光纖服務更快進入市場，建置時間更短、網路品質也升級，未來消費者可享有最高雙向2Gbps的高速率上網服務。