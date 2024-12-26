今年全台狂推12.7萬戶 業者：房市走在鋼索上

根據591新建案統計，今年全台總銷金額爆出2.56兆元天量，再創歷史新高，個案數、戶數供給分別達1,761個、12.7萬戶，也較去年雙雙成長逾2成，並創統計以來新高。整體開價攻上6字頭，成交價也來到57萬，年漲幅近一成。

591新建案分析，2024房市魔幻，上半年激情，下半年急凍，尤其近日央行雖然刀下留人，但有鑑於第七波管制又快又猛，許多建商來不及收手只能硬著頭皮上場，估計量多、人少、買氣冷的情況仍將持續一陣子。

檢視各縣市，推案水位普遍都在高檔盤旋，一方面除了與房價飆升有關，各地仍有建商願意頂著槍林彈雨開案，也是量體能屢創新高的主因。

以台北市為例，今年總銷雖略為下降，戶數卻年增近1成，關鍵在於建商將火力集中在文山、北投及南港等蛋白區，新北市在蛋黃區外溢效應下，即便金龍風暴來勢洶洶，價量仍表現得有聲有色。

而繼板橋、永和等地新案成交單價突破百萬大關後，三重近日也在指標案助攻下跟進登頂。以目前各區房價走勢來看，未來新北「百萬俱樂部」的成員將越來越多。

桃園今年受房價飆升，新案平均開價、成交價皆已站穩4字頭，加上建商在外圍新興重劃區積極布局，案量飛快成長。

至於新竹縣市，由於精華區塊素地稀少且價格飛漲，建商同樣朝都計外等區域拓展版圖，規模上則以中小型個案為主，帶動個案數大幅成長。

台中今年推案力道強勁，個數、戶數等量體均是各縣市中最多。但隨著下半年金龍海嘯買方縮手，新案銷況急轉直下，許多新案平均周來人數不到5組，業者只能絞盡腦汁各出奇招，祭出包含簽約送家電、優惠付款等措施，力求吸引來人上門度過這波嚴冬。

台南、高雄今年受惠源源不絕的科技議題拉抬，整體推案價量仍處於上升段。即使目前市場遭遇亂流，由於房市話題不斷，當地建商仍是老神在在，普遍看好明年房市放晴，並未有過多促銷或價量鬆動的狀況發生。