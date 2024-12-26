建新國際陳彥銘：2025年可望再繳出雙位數成長

專業整合物流業者建新國際（8367）高雄環保碼頭加入營運後，建新國際陳彥銘董事長表示，2024年營運動能創下歷史新高，2025年高雄港印度天然氣管標案、切入台北港智慧物流，兩大本業帶動下，2025年可望再繳出雙位數成長。

陳彥銘表示，台北港分四期來興建，第1期斥資30億元，明年第4季開始使用。高雄港今年營收貢獻達6億元，推升2024年營收、獲利向上攀升，約占營收2成；2025高雄港新業務加入，台北港也將於第4季投入，業績出現想像空間。

另外，陳彥銘表示，台中港銅土原料業務需求量愈來愈多，經過提煉之後，製作成為純銅產品，今年的數量會愈來愈多，銅土客戶會增加，設備會汰舊換新，新年度營收、獲利也會跟著成長。

總經理柯勝鐘進一步指出，高雄建通新廠興建3年，因為煤炭進口量一直下滑，經營自動化的卸煤設備，煤炭也會愈來愈少，針對非煤炭的客戶包括水泥熟料進行招商，下周開始新訂單會加入，非煤炭的客戶一年的量約增加30萬噸，高雄2023年十一月營運，2024年成立滿一年，不只是損益兩平還出現獲利，2025年獲利會更好。

至於在高雄港方面，建新公司目前已順利獲得印度天然氣海管四年標案，尚不包含安裝標案，每一年可增加約1-2億元營收。換言之，三大港口明年將對公司帶來顯著成長。

法人推估，建新明年第1季營收可望年增兩成，全年展望亦樂觀。建新前11月累計營收26.38億元、年增28.75%。前三季每股純益2.77元，本業創歷史次高。去年配發現金股利2.5元，現金配發率近八成。

今、明年獲利若走高，仍將維持一貫高配息政策，期躋身高股息個股之列。台中港除環保卸煤碼頭需求穩定上升，安平港也已經取得非煤炭業務，預計明年第1季挹注營收。