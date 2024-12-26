工研院攜日本百年企業大賽璐推新創國際合作 臺灣邑流微測奪年度大獎

為促進臺灣新創企業加速發展及國際鏈結，工研院攜手日本百年化學企業大賽璐（Daicel）集團共同推動「DAICEL企業加速器（DAICEL Accelerator）」計畫，吸引超過30家國內外新創團隊與中小企業共同參與，工研院成立的新創公司邑流微測（FlowVIEW Tek），專注於液態奈米粒子檢測及AI影像辨識技術的開發與應用，在此次計畫中，憑藉影像式液體自動化檢測技術脫穎而出，榮獲2024 DAICEL企業加速器年度大獎，成為臺日新創合作的成功典範。

工研院產業服務中心執行長陳立偉指出，「DAICEL企業加速器」計劃是工研院與日本大賽璐集團的首次合作，透過工研院在臺灣新創生態系建構的能力、產業鏈結與技術的強度，結合大賽璐集團百年來在化學、材料領域所累積的技術與經驗，促進創新並加速臺灣有潛力的新創公司、中小企業與大賽璐集團的合作與成長機會。期望協助更多臺灣新創、中小企業拓展國際市場，展現臺灣的技術競爭力。而邑流微測的成功，更突顯新創與國際企業合作的無限可能，未來，工研院將持續扮演臺灣與全球產業鏈結的橋樑，共創產業價值。

大賽璐集團在纖維素化學、有機合成化學和高分子化學領域具有深厚的技術基礎，是全球醋酸長絲及相關材料的領先製造商，對於此次合作，大賽璐集團表示，深信與新創公司的合作能帶來全新的成長機會，邑流微測的技術展現解決產業痛點的優勢，也顯示出臺灣新創的創新實力，期待未來能與更多新創進行交流合作，共同推動產業進步，實現互惠共贏。