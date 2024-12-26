建新：切入智慧物流與天然氣管標案 明年營運拚新高

整合物流業者建新國際今天表示，高雄環保碼頭加入營運後，2024年營收將創新高，明年有高雄港印度天然氣管標案挹注，加上切入台北港智慧物流；法人預估，明年營收會雙位數成長，營收和本業獲利拚創高。

建新董事長陳彥銘今天對媒體表示，明年除了有高雄港印度天然氣管標案挹注，子公司新科負責營運台北港的冷鏈智慧物流，可結合醫療、AI產業鏈，預期明年會帶來明顯助益。

建新總經理暨發言人柯勝鐘表示，台中港除環保卸煤碼頭需求穩定上升，安平港也已取得非煤炭業務，預計明年第1季挹注營收，在高雄港方面，建新目前已順利獲得印度天然氣海管4年標案，尚不包含安裝標案，每一年預估可增加營收約新台幣1至2億元；3大港口明年將對建新帶來顯著成長。

建新今年前11月營收26.38億元、年增28.75%，前3季每股純益2.77元，本業獲利創歷史次高，去年配發現金股利2.5元，現金配發率近8成。柯勝鐘強調，今、明年獲利若走高，將維持一貫高配息政策。

建新進一步指出，近期獲得第2家銅土客戶簽約，歸功於建新在亞洲地區的整合性物流作業，並符合客戶ESG與品質需求，建新在第1家的銅土客戶滲透率也開始提高。

建新表示，營運具備4大基礎，分別為經營特許事業、自動裝卸密閉碼頭更環保、順應印度基建需求、受惠風電的新能源政策，公司專營台北港、台中港、安平港、高雄港4大港口的裝卸、倉儲、物流。

建新進一步說，台中與高雄港的環保密閉式煤倉，「不落地、不揚塵、密閉式」自動卸煤減少高汙染，獲客戶踴躍採用，而台中港煤炭裝卸及其他散雜貨，預估一年可裝卸約500萬噸，建新市占率近5成，高雄港煤炭年裝卸量約230萬噸，產能利用率有機會再提升。