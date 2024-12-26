切入智慧物流、天然氣管標案 建新國際明年營運樂觀

專業整合物流業者建新國際在高雄環保碼頭加入營運後，2024年營運創歷史新高。建新總經理柯勝鐘表示，展望明年，在高雄港印度天然氣管標案、切入台北港智慧物流兩大動能帶動，加上子公司新科負責營運台北港的冷鏈智慧物流，可結合醫療、AI產業鏈，可望再繳出雙位數成長，明年營運樂觀。

柯勝鐘表示，台中港除環保卸煤碼頭需求穩定上升，安平港也已經取得非煤炭業務，預計明年第一季挹注營收，至於在高雄港方面，建新目前已順利獲得印度天然氣海管四年標案，尚不包含安裝標案，每一年可增加約1~2億元營收，三大港口明年將對公司帶來顯著成長。

建新前11月累計營收26.38億元、年增28.75%。前三季每股純益2.77元，本業創歷史次高，法人推估，建新明年第一季營收可望年增兩成，全年展望亦樂觀。

柯勝鐘表示，近期正式獲得第二家銅土客戶簽約，歸功於建新在亞洲地區的整合性物流作業頗有名聲，躍升為全亞洲第一的銅土轉運中心，並符合客戶ESG與品質需求而重新回歸。此外，建新在第一家銅土客戶滲透率，亦開始提高。

柯勝鐘指出，建新具備四大優勢，分別是經營特許事業、自動裝卸密閉碼頭更環保、順應印度基建需求、受惠風電的新能源政策。

柯勝鐘也說，建新專營台北港、台中港、安平港、高雄港等四大港口的裝卸、倉儲、物流。台中與高雄港的環保密閉式煤倉，「不落地、不揚塵、密閉式」自動卸煤減少高汙染，獲得客戶踴躍採用，台中港煤炭裝卸及其他散雜貨一年可裝卸約500萬噸，公司市占率近五成，公司在高雄港煤炭年裝卸量約230萬噸，產能利用率有機會再提升，未來將繼續協助各產業落實ESG政策。