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備戰跨年夜！全台小七近千家熱區門市備貨超過五倍

經濟日報／ 記者侯思蘋/台北即時報導
統一超旗下7-ELEVEN今日宣布針對跨年晚會熱點區域近千家7-ELEVEN門市全面備戰，包含風景區、交通轉運及觀光型商場等門市備貨量較平日增五倍，將動員超過四倍以上人力支援。統一超/提供
統一超旗下7-ELEVEN今日宣布針對跨年晚會熱點區域近千家7-ELEVEN門市全面備戰，包含風景區、交通轉運及觀光型商場等門市備貨量較平日增五倍，將動員超過四倍以上人力支援。統一超/提供

倒數計時迎接2025年，為支援全台跨年活動與連續假期，統一超（2912）旗下7-ELEVEN今日宣布針對跨年晚會熱點區域近千家7-ELEVEN門市全面備戰，包含風景區、交通轉運及觀光型商場等門市備貨量較平日增五倍，將動員超過四倍以上人力支援，將為12月營收增添柴火。

根據外部市場觀察，每年各地跨年活動超過20場，包括台北信義計畫區、新北市淡水漁人碼頭/海關碼頭/八里左岸公園、台中水湳中央公園、高雄夢時代等，預估將湧入百萬人潮共同歡聚跨年。其中，台北信義計畫區更是跨年人潮一級戰區，每年匯集超過十萬人以上，今年又有大巨蛋跨年演唱會加入，預期商圈人潮將更勝往年。

7-ELEVEN觀察消費者跨年需求，每年滾動式調整支援行動，今年在信義計畫區周邊超過10間門市已提升備貨量，預計將出動七個攤位。同時，今年「OPEN!行動購物車1.0」與「OPEN!行動購物車2.0」以小型門市型態駐點新北淡水漁人碼頭與台北101大樓旁，提供逾百款商品，包含CITY系列飲品、鮮食、冷凍品、常溫與冷藏飲料、零食及保暖用品等。

7-ELEVEN觀察，每年跨年各地氣溫偏低，氣候北中南東各異，相關保暖、熱食、熱飲、雨具、拖鞋等，較平日備貨多五成，因活動均在戶外居多，隨手便利即可熱飲熱食商品最受歡迎，其中又以CITY系列、關東煮、熱狗是跨年銷售三冠王。

除此之外，因應各地將湧現大量出遊的跨年人潮與車潮，統一超商亦針對國道服務區商場、觀光旅遊景點內門市同步加強備戰，如7-ELEVEN清水綻、清境、小瑞士及日月潭水社棧門市等，皆已提早跨年前一周提高備貨量三倍以上，將動員兩倍人力支援。預期帶動零食、泡麵、熱罐、關東煮及保暖用品等商品銷售倍數成長。

保暖 漁人碼頭 跨年晚會

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