快訊

情愛有罪？中國網路文字獄：跨省抓捕「耽美文學」作家

丁學文專欄／金融創新無所不在 成股市狂飆背後的炸彈

柯文哲期許大帳房李文宗成為「劉泰英」 LINE對話曝光

昕力資訊發表 GreenSwift 碳盤查管理平台 攜手越南合作夥伴簽 MOU

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導

昕力資*（7781）26日與正式推出結合AI的創新碳盤查管理平台「GreenSwift」，並與越南合作夥伴在河內簽署合作備忘錄（MOU），成功在越南市場邁出重要一步。

昕力資訊總經理葉怡蘭表示，透過GreenSwift SaaS碳數據管理平台，企業可突破永續技術和成本限制，快速完成碳盤查流程，進一步將資源聚焦於核心業務的創新與成長。

昕力資訊與合作夥伴越南ESG顧問公司Global Green Innovation Technology（GGI）領銜，匯聚產業領袖、政府代表及ESG專家，攜手推動碳數據揭露的透明合規，助力越南邁向2025年淨零排放的目標。

GreenSwift SaaS碳盤查管理平台可全面追蹤、收集、計算溫室氣體排放量，並自動生成符合國際標準ISO 14064-1:2018與IPCC規範的報告書，亦可因應法規要求進行客製化，簡化碳揭露作業，讓企業在減碳永續方面的策略與成果更加公開透明。

其SaaS訂閱模式，不僅能支援大型企業跨廠區大規模碳盤查，也適用於中小型企業的組織架構。

昕力資訊日前也宣布與位於越南海防市的Nam Cau Kien Eco-Industrial Park合作啟動試行計劃，未來將在園區導入GreenSwift與ElectriSwift AI建築節能系統。

ESG 越南

延伸閱讀

富邦投信深耕校園 傳授 ESG 導入投資實務

2024企業ESG年鑑 出版

昕力推AI端點異常偵測系統新品 四大產品線成形

越南男子駕車撞上台中公車...同向機車也倒楣 2傷送醫

相關新聞

快登記發票！桃園購物節金額破10億元 市府加碼抽獎

桃園市政府經發局表示，今年購物節12月1日登場，活動至明年2月28日，不過至今天上網登記發票參加抽獎的金額已經突破10億...

2024全台推案量爆2.56兆歷史巨量 專家：小心明年這個「未爆彈」

根據591新建案統計，今年全台總銷金額爆出2.56兆元天量，再破歷史新高，若以台北大巨蛋造價約400億元來估算，已可孵出...

備戰跨年夜！全台小七近千家熱區門市備貨超過五倍

倒數計時迎接2025年，為支援全台跨年活動與連續假期，統一超（2912）旗下7-ELEVEN今日宣布針對跨年晚會熱點區域...

空頭來了！李同榮：房市將修正到這時間 台南率先跌

房市趨勢專家李同榮26日提出2025房地產十大趨勢預測，2025房市將正式進入修正期，下半年交易量增，但價格進入主跌階段...

捷運站Ｘ百貨商圈成打工熱區！高捷巨蛋站逾千兼職工作居全台之冠

年終將至，大學生開始迎接最長58天寒假！104人力銀行目前全站有19.9萬個兼職工作，比去年同期成長6%。找年節高薪，餐...

新北發布明年公告土地現值漲6% 最貴地皮每坪高達264萬

新北市明年度公告土地現值，經新北市地價及標準地價評議委員會於昨日評議完畢，坐落新板特區之板信商業銀行雙子星總部大樓，公告...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。