昕力資訊發表 GreenSwift 碳盤查管理平台 攜手越南合作夥伴簽 MOU

昕力資*（7781）26日與正式推出結合AI的創新碳盤查管理平台「GreenSwift」，並與越南合作夥伴在河內簽署合作備忘錄（MOU），成功在越南市場邁出重要一步。

昕力資訊總經理葉怡蘭表示，透過GreenSwift SaaS碳數據管理平台，企業可突破永續技術和成本限制，快速完成碳盤查流程，進一步將資源聚焦於核心業務的創新與成長。

昕力資訊與合作夥伴越南ESG顧問公司Global Green Innovation Technology（GGI）領銜，匯聚產業領袖、政府代表及ESG專家，攜手推動碳數據揭露的透明合規，助力越南邁向2025年淨零排放的目標。

GreenSwift SaaS碳盤查管理平台可全面追蹤、收集、計算溫室氣體排放量，並自動生成符合國際標準ISO 14064-1:2018與IPCC規範的報告書，亦可因應法規要求進行客製化，簡化碳揭露作業，讓企業在減碳永續方面的策略與成果更加公開透明。

其SaaS訂閱模式，不僅能支援大型企業跨廠區大規模碳盤查，也適用於中小型企業的組織架構。

昕力資訊日前也宣布與位於越南海防市的Nam Cau Kien Eco-Industrial Park合作啟動試行計劃，未來將在園區導入GreenSwift與ElectriSwift AI建築節能系統。