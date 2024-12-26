捷運站Ｘ百貨商圈成打工熱區！高捷巨蛋站逾千兼職工作居全台之冠

年終將至，大學生開始迎接最長58天寒假！104人力銀行目前全站有19.9萬個兼職工作，比去年同期成長6%。找年節高薪，餐飲業、彩券行、年貨大街搶攻短期人力，日薪上看3200元；尋特色打工，寵物照顧、遊戲測試、評論寫手，以遠距、嗜好吸引求職者；比交通方便，台北捷運板橋站、台中捷運市政府站、高雄捷運巨蛋站最多打工機會，用「104通勤地圖」找工作：https://tw104.pse.is/6vppp4。

104人力銀行數據顯示，12月各產業中，住宿/餐飲服務業兼職工作機會9.4萬個最多、批發/零售/傳直銷業3.6萬個位居第二，企業預期農曆春節民生消費需求提升，先搶短期兼職人力把握商機；文教業1.9萬個排行第三，國中小學寒假來臨，家長仍在上班，可能有安親班和寒假營隊需求，文教業招募兼職人力，協助課程和活動順利進行。

根據104人力銀行發布的《2024年員工C.E.O.工作價值認知調查報告》，41.4%求職者找工作在意交通和地點是否方便，在意程度高居求職因素的第二名。透過「104通勤地圖」找出12月全台各捷運站周邊兼職工作，台北捷運前三名：板橋站1,118個、西門1,075個、府中1,073個，百貨影城、湳雅夜市與西門商圈提供大量兼職機會；台中捷運前三名：市政府903個、水安宮765個、文心森林公園740個，七期百貨商圈與公益路美食一級戰區，有眾多兼職人力需求；高雄捷運前三名：巨蛋1,205個、中央公園948個、美麗島858個，同樣也是因鄰近百貨與新崛江商圈、六合夜市，開出較多兼職機會。

求職者從地圖找工作，搭配捷運附近、學校附近的篩選功能，聰明快速找到交通方便、鄰近生活圈的工作，減少通勤成本。

想拚一波高薪？或體驗特色打工？104人力銀行整理相關排行榜，年節高薪打工榜如下：

1.彩券行過年工讀PT：過年買彩券、刮刮樂沾沾喜氣，只要求職者活潑外向、大方就有機會錄取，日薪上看3,200元。

2.餐飲業兼職人員：過年期間龐大的聚餐需求，餐飲業招募短期人力協助內外場工作，除夕到初三時薪400元，額外加發出勤紅包。

3.年貨大街銷售員：過年前，協助年貨大街商品包裝、出貨、介紹商品與協助顧客試吃，時薪200元以上。

特色打工榜如下：

1.寵物照顧：年假9天出國潮，加上毛小孩商機興起，寵物貓狗相關兼職年成長26%。有寵物照顧經驗，陪伴餵食毛小孩，空檔時間也能成為寵物保姆，時薪上看320元。

2.遊戲測試員：測試遊戲issue或bug並進行追蹤管理，邊玩邊賺。

3.評論寫手：負責執行Google Maps評價文案，可遠端工作。

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