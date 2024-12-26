快訊

丁學文專欄／金融創新無所不在 成股市狂飆背後的炸彈

柯文哲期許大帳房李文宗成為「劉泰英」 LINE對話曝光

誰職場、愛情都得意？2025蛇年最強攻略！生肖、星座完整運勢一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

捷運站Ｘ百貨商圈成打工熱區！高捷巨蛋站逾千兼職工作居全台之冠

聯合報／ 記者陳素玲/台北即時報導
兼職打工，交通方便成首選，捷運站附近周邊工作最搶手。圖／本報資料照片
兼職打工，交通方便成首選，捷運站附近周邊工作最搶手。圖／本報資料照片

年終將至，大學生開始迎接最長58天寒假！104人力銀行目前全站有19.9萬個兼職工作，比去年同期成長6%。找年節高薪，餐飲業、彩券行、年貨大街搶攻短期人力，日薪上看3200元；尋特色打工，寵物照顧、遊戲測試、評論寫手，以遠距、嗜好吸引求職者；比交通方便，台北捷運板橋站、台中捷運市政府站、高雄捷運巨蛋站最多打工機會，用「104通勤地圖」找工作：https://tw104.pse.is/6vppp4。

104人力銀行數據顯示，12月各產業中，住宿/餐飲服務業兼職工作機會9.4萬個最多、批發/零售/傳直銷業3.6萬個位居第二，企業預期農曆春節民生消費需求提升，先搶短期兼職人力把握商機；文教業1.9萬個排行第三，國中小學寒假來臨，家長仍在上班，可能有安親班和寒假營隊需求，文教業招募兼職人力，協助課程和活動順利進行。

根據104人力銀行發布的《2024年員工C.E.O.工作價值認知調查報告》，41.4%求職者找工作在意交通和地點是否方便，在意程度高居求職因素的第二名。透過「104通勤地圖」找出12月全台各捷運站周邊兼職工作，台北捷運前三名：板橋站1,118個、西門1,075個、府中1,073個，百貨影城、湳雅夜市與西門商圈提供大量兼職機會；台中捷運前三名：市政府903個、水安宮765個、文心森林公園740個，七期百貨商圈與公益路美食一級戰區，有眾多兼職人力需求；高雄捷運前三名：巨蛋1,205個、中央公園948個、美麗島858個，同樣也是因鄰近百貨與新崛江商圈、六合夜市，開出較多兼職機會。

求職者從地圖找工作，搭配捷運附近、學校附近的篩選功能，聰明快速找到交通方便、鄰近生活圈的工作，減少通勤成本。

想拚一波高薪？或體驗特色打工？104人力銀行整理相關排行榜，年節高薪打工榜如下：

1.彩券行過年工讀PT：過年買彩券、刮刮樂沾沾喜氣，只要求職者活潑外向、大方就有機會錄取，日薪上看3,200元。

2.餐飲業兼職人員：過年期間龐大的聚餐需求，餐飲業招募短期人力協助內外場工作，除夕到初三時薪400元，額外加發出勤紅包。

3.年貨大街銷售員：過年前，協助年貨大街商品包裝、出貨、介紹商品與協助顧客試吃，時薪200元以上。

特色打工榜如下：

1.寵物照顧：年假9天出國潮，加上毛小孩商機興起，寵物貓狗相關兼職年成長26%。有寵物照顧經驗，陪伴餵食毛小孩，空檔時間也能成為寵物保姆，時薪上看320元。

2.遊戲測試員：測試遊戲issue或bug並進行追蹤管理，邊玩邊賺。

3.評論寫手：負責執行Google Maps評價文案，可遠端工作。

更多寒假打工機會：https://tw104.pse.is/6vqcvr

捷運 餐飲業

延伸閱讀

戶籍制度親子分離 中國農村青年同樣不想生小孩

智冠新遊戲 搶寒假商機

「模仿犯」女星沒戲拍上104求職 領時薪190為這理由

少女麥當勞打工遭性侵 蔣萬安說話了：跟勞動部了解後說明

相關新聞

快登記發票！桃園購物節金額破10億元 市府加碼抽獎

桃園市政府經發局表示，今年購物節12月1日登場，活動至明年2月28日，不過至今天上網登記發票參加抽獎的金額已經突破10億...

2024全台推案量爆2.56兆歷史巨量 專家：小心明年這個「未爆彈」

根據591新建案統計，今年全台總銷金額爆出2.56兆元天量，再破歷史新高，若以台北大巨蛋造價約400億元來估算，已可孵出...

備戰跨年夜！全台小七近千家熱區門市備貨超過五倍

倒數計時迎接2025年，為支援全台跨年活動與連續假期，統一超（2912）旗下7-ELEVEN今日宣布針對跨年晚會熱點區域...

空頭來了！李同榮：房市將修正到這時間 台南率先跌

房市趨勢專家李同榮26日提出2025房地產十大趨勢預測，2025房市將正式進入修正期，下半年交易量增，但價格進入主跌階段...

捷運站Ｘ百貨商圈成打工熱區！高捷巨蛋站逾千兼職工作居全台之冠

年終將至，大學生開始迎接最長58天寒假！104人力銀行目前全站有19.9萬個兼職工作，比去年同期成長6%。找年節高薪，餐...

新北發布明年公告土地現值漲6% 最貴地皮每坪高達264萬

新北市明年度公告土地現值，經新北市地價及標準地價評議委員會於昨日評議完畢，坐落新板特區之板信商業銀行雙子星總部大樓，公告...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。