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連續12年！ANA 獲 SKYTRA 評為5星級航空公司

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

日籍航空ANA榮獲領導全球的獨立國際航空運輸評級機構SKYTRAX評鑑為World Airlines Star Ratings最高榮譽的「5星級」航空公司，並自2013年以來，連續12年榮獲最高「5星」評價肯定。

ANA指出，「World Airlines Star Ratings」是根據對各航空公司在機上和機場的服務品質，進行嚴格的審查來評定。最高級別為「5星級」評價。在世界上僅有10間5星評價的航空公司當中，ANA是日本唯一超過10年榮獲最高 5星評價的航空公司。「ANA員工始終提供各方面的高品質服務，獲得SKYTRAX的『5星級』評價是為各位員工努力的最佳肯定。」ANA總經理井上慎一表示：「在慶祝獲得該成就的同時，我們也深受鼓勵，未來將持續提升標準，繼續提供世界級的服務體驗。」

為持續提升產品及服務，確保旅客可獲得更安全、舒適的航空旅行體驗，ANA集團共同推動四大措施，包括，機場服務、客艙服務、強化地面與機上人員聯繫以及新增航線。

在機場服務方面，ANA持續努力提升數位化服務的便利性，包含提供旅客即時資訊，以及可透過個人行動裝置預辦登機等措施。藉由真人與數位服務的結合，為旅客提供更便捷的旅遊體驗。自2024年夏季班表起，羽田機場第2航廈國際線出發航班擴增至26班。旅客可享受全日本最寬廣的國際線出發貴賓室，更提供旅客在同一航廈內無縫互轉 ANA國際線與日本國內線航班。

也在2024年12月起，位於羽田機場國內線的ANA SUITE CHECK-IN及ANA PREMIUM CHECK-IN報到櫃台將陸續翻新。透過增加櫃台數及引進最先進的安檢設備，期待能大幅縮短旅客的等候時間，讓過安檢流程能更加順暢。

客艙服務則是為滿足旅客的多元需求，ANA專注於培養具備靈活、創意及同理心的空服員人才，致力提供貼近每位旅客需求，且充滿日本特色與窩心的服務，並透過與日本海內外知名廚師與侍酒師合作，結合ANA專屬廚師組成的「美食鑑賞家 THE CONNOISSEURS」團隊，提供精心設計的機上餐點。旅客亦可透過「事先預訂機上餐點」；擴大提供國際線ANA Wi-Fi服務※，商務艙旅客目前可免費使用機上Wi-Fi。經濟艙及豪華經濟艙旅客亦可透過ANA Wi-Fi服務免費傳送文字訊息。

強化地面與機上人員聯繫部分則是，推動建立跨部門旅客資料管理系統，期待無論在地面與機上都可持續提供符合每位旅客需求的服務。

此外，新增航線則是自2024年冬季班表起，新闢三條，日本往返歐洲的航線。透過航網擴充，提供旅客更多元、便捷的選擇，包含2024年12月3日開航「東京（羽田）-米蘭」；2025年1月31日開航「東京（羽田）-斯德哥爾摩」；2025年2月12日開航「東京（羽田）-伊斯坦堡」航線。

日本 機場

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