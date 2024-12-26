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新北發布明年公告土地現值漲6% 最貴地皮每坪高達264萬

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
板信商銀雙子星總部大樓坐落新板特區，已連續16年蟬聯新北市地王。圖／新北市地政局提供
板信商銀雙子星總部大樓坐落新板特區，已連續16年蟬聯新北市地王。圖／新北市地政局提供

新北市明年度公告土地現值，經新北市地價及標準地價評議委員會於昨日評議完畢，坐落新板特區之板信商業銀行雙子星總部大樓，公告土地現值每坪約264萬元，16年蟬聯新北市地王。至於最低價土地為烏來區保安保護區，公告土地現值為每平方公尺160元。境內平均地價上漲近6%。

地政局表示，明年公告土地現值作業期間，受近年台商回流及整體低利環境影響，刺激熱錢不斷投入不動產市場，再加上近年通貨膨脹，使民眾普遍產生買房抗通膨預期心理，致交易量增加，而整體不動產市場因剛性需求存在，加上土地取得成本、營建施工成本大幅提高及同區域間產品比較效應等因素，使市場成交行情亦呈現上漲。

另捷運三環六線及多處整體開發區如新泰塭仔圳、林口工一重劃區、土城司法園區區段徵收區持續推動，各項都市計畫案、工業區立體化，以及都更三箭等政策，均改善整體城鄉風貌，帶動新北人口、產業進駐發展，持續支撐價格上漲趨勢。

觀察實價登錄、新北市住宅價格指數及民間相關不動產指數，均為上漲走勢，整體呈現價量俱漲格局，評議後明年度公告土地現值總額與今年相比各區平均上漲5.99%。

地政局表示，公告土地現值為土地移轉及設定典權時，審核土地增值稅的依據，因目前轄內各宗土地之公告土地現值尚在計算中，如需查詢明年公告土地現值，可於明年1月1日正式公告後，至新北市各地政事務所或連結新北不動產愛連網查詢。

熱錢 都更 重劃區

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