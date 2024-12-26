HYUNDAI 全新 Santa Fe 累積訂單突破500張 80%選購最高階車型

現代汽車全新大改款Santa Fe改款大豐收，總代理南陽實業表示，10月底上市以來，Santa Fe迅速吸引市場注意，接單二個月至今銷售訂單突破500台。這款車型以其全新的設計理念和卓越的內部空間，滿足了現代消費者對高質感、舒適空間及戶外生活方式的需求，成功贏得了消費者的青睞。

南陽實業指出，全新Santa Fe突破性的設計理念與出色的功能性贏得了廣泛好評。消費者對其方正外觀、高質感內裝及靈活的空間配置表示高度認可，這也直接促成了Santa Fe銷售訂單突破500台的佳績。尤其是高端車型的選購比例高達80%。此外，Santa Fe提供了多項豪華尊榮的客製化選項，讓消費者能夠根據個人需求選購愛車，目前累計的訂單中四輪驅動選配的比例高達80%，而白色內裝的選購率也接近50%，這些數據進一步反映出消費者對高端配置和個性化需求的熱烈偏好，證明了全新Santa Fe在市場上的強大吸引力。韓國原廠自2025年元月開始也將持續穩定供應台灣市場以滿足消費者。

將「生活方式」作為設計的核心的全新Santa Fe，深入考量現代消費者在都市生活與自然探索之間的平衡。這不僅是一台車，更是一個移動的空間，專為那些願意在日常生活中擁抱大自然的人而設。隨著疫情後人們對個人空間需求的增加，對於能夠提供獨立、私密生活空間的車輛需求也急劇上升。全新Santa Fe順應這一潮流，旨在提供更寬敞、更靈活的內部空間，讓消費者能夠在城市與自然之間無縫切換，享受每一次出行。