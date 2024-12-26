工研院攜手日企大賽璐 加速新創企業發展

工研院今天宣布，與日本化學企業大賽璐（Daicel）集團推動「DAICEL企業加速器」計畫，促進台灣新創企業加速發展及國際鏈結。

工研院發布新聞稿指出，DAICEL企業加速器計畫將為參與的新創企業提供大賽璐集團技術導師，並有機會進入大賽璐全球市場通路，以及共同研發先進材料和化學技術概念性驗證。

工研院表示，大賽璐集團在纖維素化學、有機合成化學和高分子化學領域具有深厚技術基礎，是全球醋酸長絲及相關材料的領先製造商。期能透過加速器計畫促進台灣新創企業、中小企業與大賽璐集團合作。

工研院指出，首屆加速器計畫有超過30家新創團隊和中小企業參與，由工研院新成立的邑流微測獲得年度大獎。邑流微測致力於液態奈米粒子檢測及人工智慧（AI）影像辨識技術的開發與應用，在這次計畫中，憑藉影像式液體自動化檢測技術脫穎而出。

展望未來，工研院表示，將擴大與大賽璐集團合作，在人工智慧、半導體材料、生物科技、光學鏡片、淨零排放等領域，每年選擇7至10家新創企業作為年度核心團隊，並協助與大賽璐集團進行概念性驗證合作，深化台日雙方的產業鏈結與科技創新。