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影／最長寒假來臨！20萬個兼職工作、彩券行日薪上飆3,200元

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

年終將至，大學生開始迎接最長58天寒假。104人力銀行26日表示，目前全站有19.9萬個兼職工作，比去年同期成長6%。由於適逢農曆春節將至，餐飲業、彩券行、年貨大街都在搶攻短期人力，日薪更飆上3,200元。

104人力銀行數據顯示，12月各產業中，住宿/餐飲服務業兼職工作機會9.4萬個最多、批發/零售/傳直銷業3.6萬個位居第二，企業預期農曆春節民生消費需求提升，先搶短期兼職人力把握商機；文教業1.9萬個排行第三，國中小學寒假來臨，家長仍在上班，可能有安親班和寒假營隊需求，文教業招募兼職人力，協助課程和活動順利進行。

此外，根據104人力銀行發布的《2024年員工C.E.O.工作價值認知調查報告》，41.4%求職者找工作在意交通和地點是否方便，在意程度高居求職因素的第二名。透過「104通勤地圖」找出12月全台各捷運站周邊兼職工作，台北捷運前三名：板橋站1,118個、西門1,075個、府中1,073個，百貨影城、湳雅夜市與西門商圈提供大量兼職機會。

台中捷運前三名：市政府903個、水安宮765個、文心森林公園740個，七期百貨商圈與公益路美食一級戰區，有眾多兼職人力需求；高雄捷運前三名：巨蛋1,205個、中央公園948個、美麗島858個，同樣也是因鄰近百貨與新崛江商圈、六合夜市，開出較多兼職機會。

104人力銀行表示，求職者從地圖找工作，搭配捷運附近、學校附近的篩選功能，聰明快速找到交通方便、鄰近生活圈的工作，減少通勤成本。

人力銀行 捷運

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