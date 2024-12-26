快登記發票！桃園購物節金額破10億元 市府加碼抽獎

桃園市政府經發局表示，今年購物節12月1日登場，活動至明年2月28日，不過至今天上網登記發票參加抽獎的金額已經突破10億元，桃園購物節粉專經過確認基本資料沒問題的會員也超過3萬人。

為回饋民眾熱情參與，市府今天宣布推出「舊會員回娘家加碼抽紅包」，只要參加過2023桃園購物節消費發票登錄抽獎活動的既有會員，即日起至明年1月22日晚上11點59分前，至2024桃園購物節官網與完成發票登錄，就可參加新年紅包抽獎機會，將抽出10名每名2000元紅包。

同時，市府同步再加碼，推出「早鳥登錄加碼抽」活動，不論新舊會員，登錄2024桃園購物節活動規定的發票就有機會再抽1萬元禮券，這一波有兩個名額，等發票登記累計突破25億元，會再提供10個名額加碼抽獎。

經發局表示，「桃園購物節」為期3個月的購物盛會持續至明年2月28日，今年首次祭出1000萬元現金1人獨得的獎項，為民眾帶來耳目一新的購物體驗與豐厚的獎品。截至目前活動舉辦4周，累積發票登錄金額突破10億元。

經發局說明，桃園購物節官方粉專目前有6.7萬人，原先的舊會員都會收到一封電子郵件，要求會員完成個資的確認，舊會員確認個資沒問題以後並且參加2024桃園購物節發票登錄活動，就可以參加回娘家和禮券等加碼抽獎活動，新舊會員確認過基本資料的人數已突破3萬人。

經發局表示，第一波贊助企業專屬抽活動將於明年1月11日及1月24日登場，獎項包括電動機車、大型家電、萬元福袋、千元紅包等豐富的獎項，到桃園購物節贊助企業任一門市消費，都有機會抽中豐富獎項。

發票開放登錄至今，銷售發票登錄英雄榜中，贊助企業常勝軍分別為SOGO百貨中壢店、桃苗汽車八德營業所、桃苗汽車南崁營業所、台茂購物中心、大江購物中心、家樂福桃園經國店、統領廣場、新光三越百貨桃園站前店、環球購物中心等，全都展現出各家企業的銷售實力，歡迎大家多多至贊助企業店家消費。

經發局並預告明年1月14日至27日於桃園區南華街舉辦為期14天的「桃園年貨大街」，歡迎市民朋友來買年菜、添新裝，消費發票一樣也可以參加桃園購物節登錄抽獎，獎品有1千萬現金、百萬汽車、電動機車、iPhone 16及家電等。