空頭來了！李同榮：房市將修正到這時間 台南率先跌
房市趨勢專家李同榮26日提出2025房地產十大趨勢預測，2025房市將正式進入修正期，下半年交易量增，但價格進入主跌階段，全年交易量可能縮減10%~15%，價格平均下修10%，台南率先領跌。
他表示，房市將修正至2026上半年，修正後的房市走勢焦點將以八個字形容「聞積起舞」、「見軌則發」。
十大趨勢預測如下
一、經濟基本面趨緩 :
全球經濟與台灣GDP表現趨緩，2025年GDP預計成長3.25%，比較2024表現遜色，房市也較難表現，若新政府在2025提出重大建設，則有助刺激經濟成長，提升購屋信心。
二、資金動能受限 :
雖然民間資金充裕，但央行與金管會聯手金檢不動產放款集中度，營建資金受限，將嚴重影響小建商營運，當房價反轉向下，下半年可能會出現爛尾樓，對房市相當不利。而銀行水位將於下半年趨緩，對剛需與換屋族房貸產生助益效果，有利下半年交易量提升。
三、利率持平、匯率趨升與稅率微調 :
利率方面，台灣利率仍低，未來一年利率調降有限，對房市影響也有限。匯率方面，因美國進入降息循環，中線美元轉弱，台幣匯率趨升，對出口產生壓力。稅率方面，美國若大幅調高關稅區域與產品關稅，間接也會影響台灣出口貿易，而國內財產稅業因財劃法修正，影響地方政府將會適度調高房屋持有稅。
四、市場供給大於需求 :
2024因新青安風潮，建商搶地搶建，以致建照核發量大舉爆發，2025大量建照量與推案量暫難消化，而大量交屋潮更提高供給，2025房市在供給過剩雙重壓力下，供給大於需求，不利後市發展。
五、通貨膨脹未除 :
營建成本仍居高不下，油電雙漲壓力，民生消費高漲、民眾保值心態有利購屋信心提升。
六、價量表現呈「量縮價小跌格局」 :
自2024下半年房市剛需之總價置頂，面積卻縮小至底，房價推升乏力，市場量縮，2025房市正式進入修正期，將呈現量縮價小跌格局，下半年交易量增但價格進入主跌階段，全年交易量可能縮減10%~15%，價格平均下修10%。
七、技術循環由多轉空 :
開工量與使照完工量仍呈死亡交叉，短期難以翻轉，2025第一季若未改善，房市確認於2024Q4由多轉空。
八、都會表現北部抗跌難領跌 :
台北市因此波漲幅不高相對抗跌、桃園市因交通建設發展與人口淨流入居六都之冠，表現會最優，中南部短線調整，台南此波漲幅達114%，將率先領跌，但中南部長線仍然可為。
九、區域表現三高二多強勢 :
三高二多區域將表現抗跌，三高包括高科技園區核心、高鐵軌道經濟發展、高成熟商圈發展重劃區，二多包括家戶數增加、人口數淨流入增加區域。
十、整體表現跌幅平均10% :
未來一年半住宅平均跌幅10%，預售跌幅15%視個案與品牌表現不一，中南部跌幅較多，北部抗跌，廠辦、商辦持平與經濟成長同步，若兩岸地緣政治平穩就有利後市發展。
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