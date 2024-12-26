聽完阿妹來吃青花驕！王品5品牌跨年營業最晚至凌晨3點

在大巨蛋看完阿妹演唱會，或者在信義區看完101跨年煙火秀，不必擔心餓肚子，12月31日跨年夜，王品集團「青花驕」門店一直開到凌晨3點（南港店除外）。此外，「和牛涮」台北忠孝東、台南中華西、高雄博愛店也同樣營業到凌晨3點，陪伴顧客跨過2025年，立刻就能填飽肚子。西門町的韓式燒肉「金咕」延長營業至凌晨12點半。「肉次方」營業到凌晨1點、「尬鍋」營業到凌晨2點。

跨年狂歡不怕肚子餓，燒肉品牌「金咕」及「肉次方」，在跨年夜同樣火力全開。位於西門町的韓式燒肉「金咕」12月31日當天延長營業時間至12點半，憑瘋美食活動票券，消費1客多人套餐，還可兌換價值480元極選霜降和牛一份。另外，還能以優惠價249元，加購韓國特調燒啤組合，體驗道地韓國式炸彈酒，迎接新的一年好日子。

即日起到2025年1月1日，加入「肉次方」Line好友、完成指定遊戲即可抽獎，有機會獲得阿根廷魷魚、薄切鴨胸、日本A5和牛等豪禮，在跨年夜歡慶時刻直接加菜。12月31日全台8家門店營業到凌晨1點，同時推出Asahi生啤酒暢飲方案，每人加價199元即享無限暢飲，讓鐵粉們能在2024年最後一天，爽吃燒肉、歡慶乾杯超過癮。

天氣冷颼颼，最適合吃火鍋禦寒， 5大鍋物品牌「聚」、「青花驕」、「和牛涮」、「嚮辣」及「尬鍋」，即日起至2025年1月24日，祭出到5大品牌門店消費，不限金額消費，開鍋就送500元吃鍋金，還能參加吃鍋挑戰，最高現領12,000元現金券。跨年當天，「尬鍋」營業時間到凌晨2點、「和牛涮」台北忠孝東、台南中華西、高雄博愛店營業至凌晨3點。「青花驕」除了南港店外，其他門店開到凌晨3點，滿足火鍋控聚餐需求，一路開涮到2025年，吃得盡興又開心。

【未成年請勿飲酒】

【飲酒過量，害人害己】