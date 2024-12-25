85℃搶攻春節商機 九款超人氣禮盒預購指定款享85折

蛇年駕到！85℃今年推出九款禮盒及多款人氣甜點零食，包括高鐵商務車廂指定點心「鹽之花香芒堅果塔」、法式經典杏仁沙布蕾餅乾，高人氣美味琥珀蛋黃酥和肉鬆麻糬酥餅，和走春必備的旺來鳳梨酥和福貓招財長條蛋糕，平價美味搶攻市場。

民眾除了全台門市預購，指定款禮盒享85折，還能透過85 APP線上購買，轉贈親友跨店領取超方便。12月27日起全台開賣，預計可售出3萬8,000盒。

85℃行銷公關部副總經理鐘靜如指出，今年九款年節禮盒，包裝以繽紛花朵和充滿喜慶色彩的幾何圖形為視覺，融合傳統喜慶與現代金光閃閃的元素，讓民眾在收禮的那刻就感受到滿滿新年意象。

九款年節禮盒分別為豐饒美好綜合禮盒、琥珀蛋黃酥禮盒、經典雪茄捲禮盒、肉鬆麻糬酥餅禮盒、鳳梨酥禮盒、經典咖啡蛋捲禮盒、福貓招財長條蛋糕、特濃牛軋糖、馬祖高粱酒建廠69周年蛇年紀念酒。

12月27日起到2月12日至85℃全台門市，預購三款指定禮盒即享85折，另外購買禮盒即加送紅包袋(數量有限、送完為止)。

除了門市購買，12月27日起到1月21日期間，消費者還可以使用85 APP禮盒跨店轉贈，輕鬆在手機下單支付，不受地域限制，直接線上轉贈親友，讓受贈者選擇附近門市預約取貨，送禮快速完全不塞車，超級方便。

鐘靜如表示，迎接2025農曆新年，首推「豐饒美好綜合禮盒」，將新年祝福的心意聚集在一起，有高鐵商務車廂指定點心「鹽之花香芒堅果塔」，特選台南愛文芒果乾搭配堅果、酸甜香脆一吃就愛上。荷蘭瑞式乾酪粉製作而成的「起士餅乾」，口感細緻濃郁略帶鹹味，讓人回味無窮。

經典「杏仁沙布蕾餅乾」嚴選法國總統牌無鹽奶油加入燕麥片、夏威夷果仁及杏仁角製成的堅果餅乾，每一口外脆內酥香氣十足。另外還有「香草核桃餅乾」、「巧克力杏仁餅乾」和精巧包裝的特濃牛軋糖禮盒，集結六款點心和手工餅乾，新年送禮面子十足。

同樣也是年節人氣伴手禮的「琥珀蛋黃酥」禮盒，今年全新配方再升級，堪稱琥珀蛋黃酥2.0版，一盒九入顆顆渾圓晶亮，金黃外皮宛如琥珀般閃耀，讓人捨不得下手。

特別選用在地小農鹹蛋黃，以天然放牧飼養，鴨蛋蛋黃大而營養，並且採用古早紅土醃製方式，醃足25天讓蛋黃完全熟透不死鹹，搭配綿密烏豆沙餡，豆沙餡與鹹蛋黃的完美比例，加上層層表皮薄如蟬翼入口即化，互相搭配恰到好處，底層再以白芝麻酥皮包裹，一口咬下卡滋聲響，搭配芝麻香氣，無懈可擊。

「肉鬆麻糬酥餅禮盒」嚴選台灣本地豬肉鬆，加上綠豆餡製成鹹中帶甜的肉鬆酥餡，再包入Q彈麻糬，入口即化不乾澀，意想不到的絕妙口感，絕對是大人小孩都會喜歡的口味。

「經典雪茄捲禮盒」綜合香草奶油和咖啡可可雪茄捲兩種口味，嚴選天然發酵頂級奶油及新鮮優質雞蛋，手工細膩捲製工藝，呈現鬆脆細緻口感，層次分明餘韻不膩的香氣。