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2024企業ESG年鑑 出版

經濟日報／ 記者翁至威／台北報導
經濟日報出版「2024企業ESG年鑑」，邀請重量級專家擔任編輯委員，由臺灣證券交易所董事長林修銘（中）擔任編輯委員會召集委員，左起為經濟日報社長劉永平、安永聯合會計師事務所審計服務部營運長黃建澤、KPMG安侯建業聯合會計師事務所執行長施威銘、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新、櫃買中心總經理陳麗卿、勤業眾信聯合會計師事務所總裁柯志賢、中華公司治理協會理事長陳清祥、資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏。記者季相儒／攝影
經濟日報出版「2024企業ESG年鑑」，邀請重量級專家擔任編輯委員，由臺灣證券交易所董事長林修銘（中）擔任編輯委員會召集委員，左起為經濟日報社長劉永平、安永聯合會計師事務所審計服務部營運長黃建澤、KPMG安侯建業聯合會計師事務所執行長施威銘、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新、櫃買中心總經理陳麗卿、勤業眾信聯合會計師事務所總裁柯志賢、中華公司治理協會理事長陳清祥、資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏。記者季相儒／攝影

全球ESG浪潮下，為促進公司治理與企業社會責任風氣，引導各方投資、創業參考，經濟日報出版台灣企業永續發展年度專業性刊物《2024企業ESG年鑑》，集結專家學者解讀近年國際間ESG發展新趨勢，以及台灣因應作法，並詳盡介紹國內企業落實ESG的最新近況。

本年鑑由臺灣證券交易所和櫃檯買賣中心指導，勤業眾信、安侯建業、資誠、安永四大會計師事務所積極參與，並廣邀各界重量級專家擔任編輯委員。

《2024企業ESG年鑑》由證交所董事長林修銘擔任召集委員，委員包括：資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏、勤業眾信聯合會計師事務所總裁柯志賢、中華民國企業永續發展協會秘書長莫冬立、安侯建業聯合會計師事務所主席陳俊光、中華公司治理協會理事長陳清祥、安永聯合會計師事務所所長傅文芳、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新、櫃買中心董事長簡立忠等（依姓氏筆畫排序）。

《2024企業ESG年鑑》包含五大章節，首先是總論，呈現國際與台灣在ESG上的發展，國際部分，包括：台灣及全球各主要國家再生能源發展趨勢；企業人權挑戰與因應。台灣部分，包含淨零轉型在台灣推動的現況與挑戰、完善碳交易制度 把握新商機、企業如何因應TNFD自然相關財務揭露、永續金融在台發展成績單與永續趨勢等。

第二是專題論述，包括：如何運用ESG實踐永續轉型、企業財報如何接軌IFRS永續準則、勞動基金在ESG投資上的作為、推動永續轉型 AI帶來的機遇與挑戰等。

第三是永續治理，包括公司治理評鑑轉型ESG評鑑之願景與趨勢、永續發展債券協助企業轉型與引領資金投入公建及長照、強化董事會職能提升企業永續價值。

第四是標竿企業，本年鑑精選40家ESG表現優良企業加以介紹，並將其推動企業ESG歷程詳細呈現，期能喚起更多企業擴大參與。

第五是台灣企業社會責任暨永續治理大事紀，起訖期間為2023年11月至2024年11月。

ESG

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