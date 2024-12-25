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王品年終獎金…最高16個月 全家餐飲、揚秦也很豐厚

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
餐飲龍頭王品。圖／王品提供
餐飲龍頭王品。圖／王品提供

餐飲業搶才，獎金成新戰場。餐飲業年度各類獎金數據陸續出爐，餐飲龍頭王品（2727）表示，預計發放一個月年終獎金，2024年王品集團的餐廳店長全年平均獎金可達到5.1個月，最高領到16.7個月，年薪超過200萬元。

王座餐飲集團則宣布，2024年年終獎金最高將發六個月，同時正職員工明年將調薪，幅度5%起跳。瓦城表示，預計發一個月年終獎金，由於每月、每季還有績效獎金，主管年薪可達百萬。

另外，今年營運將創新高的全家餐飲和揚秦也表示，年終獎金將優於去年，其中，全家餐飲推估將超過3.5~6個月的水準。

隨著年關將近，餐飲業為吸引並留住人才，不僅拚職場福利，年終獎金更成為各大餐飲集團的另一個競爭焦點，是各餐飲集團吸引人才的重要籌碼。

不過，各餐飲集團在薪酬設計上各具特色，也因此年終獎金有所差距，王品、瓦城、三商餐飲不僅著眼於年終獎金，更積極導入每月或每季的績效獎金，避免獎金集中於年底，藉此激勵員工在全年保持高水準表現。

王品集團表示，依照公司規章視年度獲利盈餘，發放1個月年終獎金。2024年王品集團的餐廳店長全年平均獎金可達到5.1個月，有店長最高領到16.7個月，加計薪資等於年薪28.7個月，年薪超過200萬元，許多店長及主廚年薪皆突破百萬。門店同仁每月則有「門店達成獎金」的分紅，月薪、每月門店達成獎金、及年終獎金。整體而言，與去年相當。

旗下有知名餐飲「銀座杏子豬排」、「京都勝牛」、「段純貞牛肉麵」、「大阪王將」、「橋村炸雞」的王座也表示，2024年終獎金依績效表現給予最高六個月獎勵，個人年薪最高累計可領18個月，此外，也啟動2025年調薪計畫，2025年計時員工以優於基本工資水準，調幅平均4.16%。正職部分，依據去年績效表現進行調薪，平均5%起跳。

全家餐飲去年年終獎金是3.5個月起跳，最高6個月，今年由於營收、獲利可望改寫歷史新高，年終獎金也將優於去年水準。旗下擁有麥味登、炸雞大獅等品牌的揚秦近年年終獎金約落在2-3個月之間，公司表示，將以稅後淨利不低於20%，作為績效獎金發放，年終獎金將優於去年水準。

店長 績效 餐飲業

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