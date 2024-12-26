工研院成立保險科技新創
工研院昨（25）日宣布成立保險科技新創公司慧保科技，打造全台首創整合型AI理賠試算平台，一鍵即可估算理賠金額，讓民眾不再為複雜的保單條款困惑，並提供精準保單選購與醫療決策共享（Share Decision Making；SDM）服務。
經濟部產業技術司科長何彥慶表示，根據財團法人保險事業發展中心資料顯示，台灣每年保費收入約3兆元，隨著醫療保險內容與規劃愈來愈多元及繁瑣，技術司補助工研院投入創新保險理賠金試算系統「醫起付」的研發，已整合：大誠保經、錠嵂保經、國泰金控等全台21家壽險公司、約5萬張醫療相關保單理賠金試算模型，讓民眾能根據實際需求，快速分析在手保單，保障自身權益最大化，期待為保險業注入創新能量，進一步改善民眾對保單的理解與使用體驗。
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