探索台灣精品莊園茶 HGT TEA LAB 茶風味研究所盛大開幕

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
「HGT TEA LAB茶風味研究所」今(25)日在台中市七期惠中路盛大開幕。記者宋健生/攝影
「HGT TEA LAB茶風味研究所」今(25)日在台中市七期惠中路盛大開幕。記者宋健生/攝影

探索台灣精品莊園茶！「HGT TEA LAB茶風味研究所」25日在台中市七期惠中路盛大開幕。華剛茶業執行長杜蒼林表示，HGT TEA LAB是華剛茶業全新品飲體驗的概念門市，作為百年茶莊的延伸，致力為顧客提供更加專業且創新的品茶體驗。

杜蒼林同時宣布，慶祝HGT TEA LAB開幕期間，推出超值入會優惠及超級春節優惠，誠摯邀請茶葉愛好者一同見證這場盛宴。

華剛茶業的前身，是位於台中豐原的「泉芳茶莊」，由家族經營至今已超過百年，更是台灣三大盤商代表之一，茶界稱之為「北華泰、南坤海、中泉芳」。如今在第五代接班人杜蒼林手中，更進一步催生華剛茶業品牌「HGT」。

華剛茶業深入台灣中央山脈核心產區，於海拔 2,500公尺的高山茶園設立製茶基地，從源頭保障茶葉的品質，通過ISO 22000及HACCP認證驗證，以及2013年至2024年連續六屆榮獲農糧署衛生安全製茶廠「特優五星」。

另外，2021年還榮獲農委會「科技農企業菁創獎」；2016年、2022年及2023年三度榮獲日本世界綠茶評比最高金賞獎；2018年至2024年五次榮獲法國AVPA世界茶葉大賽多項金獎殊榮。

茶園導入智慧化設備，從茶園管理、生產製作到品牌，深度整合茶農、茶廠與客戶服務，產製銷一貫化的自有品牌經營模式。

杜蒼林指出，HGT TEA LAB以「台灣精品莊園茶」為核心，精心挑選台灣各山頭的特色好茶，每一片茶葉都飽含獨特的地域特色與製茶工藝，呈現台灣茶的多元風味與文化內涵，讓每位消費者透過品茗體驗，從茶香的細膩變化到茶湯的層次口感，深入感受台灣茶的文化魅力。

除了品茗體驗，HGT TEA LAB還提供茶空間租借服務、茶風味體驗講座或私人聚會，讓茶文化與現代商務需求完美結合。品牌也計畫不定期舉辦茶葉相關課程，深入探索茶葉品評、沖泡技巧及美麗的文化故事，讓顧客打造屬於自己的茶香生活。

華剛茶業深入中央山脈核心產區，於海拔 2,500公尺的高山茶園設立製茶基地。華剛茶業提供
華剛茶業深入中央山脈核心產區，於海拔 2,500公尺的高山茶園設立製茶基地。華剛茶業提供
HGT TEA LAB是華剛茶業全新品飲體驗的概念門市。記者宋健生/攝影
HGT TEA LAB是華剛茶業全新品飲體驗的概念門市。記者宋健生/攝影

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