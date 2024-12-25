境外霾害隨冷氣團南下 環境部提醒空品變化

環境部25日表示，綜合最新氣象預報資料、空品模式模擬及空品監測結果，中國大陸山東至江蘇一帶25日有霾害現象，預計26日午起將伴隨大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下逐漸影響我國空氣品質，預估27日凌晨起空氣品質為普通至橘色提醒等級，28日多為橘色提醒等級，金門及馬祖地區可能達紅色警示等級。

環境部表示，25日中國大陸山東至江蘇一帶PM2.5小時濃度約80~150微克/立方公尺，26日午後伴隨大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下影響我國空氣品質，北部地區及離島馬祖、金門PM2.5小時濃度可能達40~70微克/立方公尺，境外污染物隨東北風持續往南移動，全臺空氣品質多為普通至橘色提醒等級，金門及馬祖地區可能達紅色警示等級，28日多為橘色提醒等級。

環境部預估，大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團挾帶境外污染物影響至29日上午，29日午後境外影響逐漸趨緩，中部以北地區空氣品質改善至普通到良好等級，南部地區位於下風處，風速較弱，仍須留意污染物累積，空氣品質為橘色提醒等級。27日至28日彰化至雲嘉南沿海地區因風速增強，可能出現揚塵現象，PM10小時濃度可能達 200~300微克/立方公尺。

環境部已通報地方環保局提前啟動應變措施，要求縣市針對大型工廠強化防制設備操作、營建工地加強污染防制措施，針對交通熱區執行柴油車及老舊車輛攔檢作業，並加強河川揚塵好發區實施水覆蓋等防制措施。環境部提醒，在空氣品質不佳的時期，應盡量減少外出，若要外出建議配戴口罩防護，並多搭乘大眾運輸工具，提前做好防護。