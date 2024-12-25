洛碁集團與樺銳綠電簽署10年3億度綠電 規劃中部拓點

洛碁（8077）集團董事長謝憲治25日與樺銳綠電董事長陳建宏共同簽署為期十年、總量達3億度的綠電採購MOU，為實現RE100目標邁出重要一步。洛碁集團計畫於未來十年全面採用綠色能源，不僅減少碳足跡，還鼓勵旅客搭乘捷運等大眾交通工具，彰顯對環保的承諾。

隨著國際觀光市場在後疫情時代的強勁復甦，赴台旅遊的外國觀光客近期大幅攀升，謝憲治也宣布，將規劃於中南部地區拓點，其中中部地區將優先納入規劃。

謝憲治指出，上周台北與上海雙城論壇圓滿落幕，上海當局拋出利多，宣布將積極推動陸客來台旅遊，各界樂觀認為，此舉必對兩岸旅遊迎來曙光，並為觀光股打上一劑強心針。

擁有13家飯店的洛碁集團，對後續的旅宿市場充滿信心。該集團目前據點集中在大台北的精華捷運線上，由於飯店經營口碑良好，入住者有高達五成是特別重視旅遊品質的日本客，足見該集團的企業文化相當先進嚴謹。

若未來陸客在睽違五年後再度訪台，以疫情前陸客入住率達一成的表現，將有助於洛碁業績的進一步提升。

除了旅宿市場的積極佈局，洛碁集團也展現對永續經營的高度關注。2018年就率先以日本機器人為客人載行李作法和自動CHECK IN無人櫃台，刷個護照和信用卡就能入住，令旅客印象深刻。

今日該集團與樺銳綠電共同簽署為期十年、總量達3億度的綠電採購MOU，為實現RE100目標邁出重要一步。

樺銳綠電在再生能源領域深耕多年，擁有不少國內太陽能案場，並持續和再生能源開發商簽訂合作契約，包括南投和雲林等地採農電共生的室內菇寮，台南、屏東漁電共生的養殖場。

樺銳綠電經由試算客戶所需的定價和預估綠電供給需求量，追本溯源確保數據，保障客戶相關用電資訊，並配合台電穩定的輸配網，簽立電力供給合約讓客戶使用綠電，由於樺銳綠電的經營品質優異，特別獲得洛碁飯店集團的青睞。

樺銳綠電提供的綠色能源以太陽能為主，提供多元化的綠電合作方案，幫助企業達成減碳目標，並符合RE-100的承諾，具體包括長期綠電購電合約、再生能源憑證合作，以及彈性付款模式。董事長是由形象、學養與能力俱佳的富邦獨董陳建宏出任。