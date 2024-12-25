瀚荃2025年業績兩位數成長 光電與網通伺服器展望最佳

連接器與線廠瀚荃（8103）25日表示，2025年整體業績將以兩位數成長，成長主要動能是光電產品部門，可望年增50%到100%，至於伺服器及網通產品部門，因為AI伺服器電源設計變更，新品導入時程長，預估較今年成長10%，筆電高個位數增長，車用電子成長5%到10%，看好明年業績展望，可望擺脫今年陰霾。

瀚荃目前產品營收比重，伺服器與網通33%、筆電24%、工業電子18%、車用電子5%、光電10%、消費電子9%、AIoT1%。至於毛利率表現，以伺服器網通40%到50%最佳，工業產品40%，再來是汽車與光電約30%到40%，最後是筆電與消費性電子20%到30%。

至於明年毛利率？瀚荃表示，新產品毛利率不會差，預期毛利率落在33%到36%。

瀚荃發言人王霈蓮表示，伺服器產業由通用伺服器進入AI伺服器時代，帶動高瓦數電源需求，伺服器的電源方塊磚跟著增加，電源主板也跟著多樣化，均帶動連接器相關需求跟著成長，持續看好AI伺服器的應用，推動伺服器網通產品部門業績在明年跟著成長。

光電產品方面，主要是2025年新機種電視會有AI應用，韓系電視品牌12月恢復下單。另外，汽車使用的面板愈來愈多，連接器總量也變多。

另外，她說，也看好明年AI PC與AI NB的透率持續提升，推動AI PC相關業績增長，未來兩到三年，AI PC將會普及，可望帶動多點算力需求，這要求能源效率跟著提高，有助提升電源相關連接器的出貨，加上AI伺服器佔營收比重持續上揚，隨著全球資料中心建置對電力需求也持續攀升，因此正向看待相關產品前景。

在產能方面，目前在瀚荃在中國大陸有五個廠(東莞、東莞群瀚、重慶、蘇州、安徽)，未來規劃將大陸縮至三個廠，至於東南亞與台灣有三個廠，未來將以蘇州研發支援重慶生產，以及東莞研發支援寮國與越南的生產，以最佳化生產設備投資效率。