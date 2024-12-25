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元富證券攜癌症希望基金會關懷癌友

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

新光金（2888）旗下元富證券與癌症希望基金會從2012年至今，每年合作舉辦「送愛到病房」活動，元富證券董事長陳俊宏25日特別前往臺大醫院與志工參與關懷活動。由元富證券提供「癌友關懷禮」，12月起透過癌症希望基金會關懷團隊訪視各大醫院癌友時贈送。適逢聖誕節，元富特別加贈「愛爾達電視 ELTA.TV 3個月收看序號」，及元富證券蛇年燈籠，讓癌友在治療期間，透過觀看運動賽事、潮流戲劇等，舒緩緊張的身心，忘卻病痛、順利抗癌

陳俊宏表示，元富證券呼應聯合國公布的17項永續發展目標（SDGs），朝聯合國SDGs「健康與福祉」目標邁進。元富長期關注生技醫療發展及癌症關懷議題，持續與各公益團體合作，也鼓勵員工投入弱勢關懷。近年受疫情與流行疾病影響，致陪病困難，病友們在獨自面對治療過程中，身心靈的穩定顯得尤為重要。元富亦期待拋磚引玉，號召社會大眾成為癌友的堅強後盾。元富證券將持續帶給社會及大眾溫暖，擴大ESG社會影響力。

癌症希望基金會「送愛到病房」關懷活動，邁入第15年，基金會為陪伴更多癌友順利走過抗癌路，今年邀請元富製作兩款素雅且具質感的「希望暖心頸枕」，期望在治療過程中為癌友提供穩定的支撐，減輕身體不適，提升休息品質。活動計劃於12月走進臺大醫院、高雄長庚、高雄榮總、柳營奇美、義大癌醫、高醫等探訪癌友，送上最溫暖的祝福。

元富證券長期關注社會公益，今年獲TSAA台灣永續行動獎-SDG04「優質教育」金級肯定，努力深根、強化元富普惠金融的成效。此外，亦獲「國家品牌玉山獎」傑出企業及最佳產品；台灣永續投資獎「個案影響力-永續債券」銅級、「個案影響力-ESG創新」銅級獎等肯定。

元富 抗癌 癌症

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