ESG最前線／A 做會議紀錄 環安衛好幫手

環安衛（ESH）人員要參與各種會議並留下紀錄，例如：安全審查、環保規範檢討或健康促進活動的討論等。這些會議紀錄不僅是內部溝通的依據，也是法規遵循與內部、外部稽核的重要資料。然而，傳統的人工紀錄方式往往需要耗費大量時間，內容的完整度與專業度還常常大打折扣，導致ESH人員無法專注於更高價值的工作。

在現在人工智慧（AI）技術的輔助下，相關人員已經可以大幅提升會議紀錄的效率與精準度。

內建錄音轉錄功能的軟體如Microsoft Teams，可以即時將會議中的語音轉換為文字，減少人工紀錄抄寫的負擔。再透過ChatGPT、Notion AI這類工具，將會議內容自動整理出重點摘要、歸納決策事項、列出待辦事項以及標示關鍵日期等，並依據設定好的格式產出官方版本的會議紀錄檔案。

這些工具對跨國企業的ESH團隊更有幫助，因為現今多數的軟體都能支援多語言轉錄，且翻譯文字的正確性、流暢度都非常高。

使用AI撰寫會議紀錄時，ESH人員應注意工具的設定與後續檢核。例如，確保會議參與者同意錄音以符合法規，並選擇具備資料安全保障的軟體。

此外，AI生成的紀錄應由ESH人員進行檢查，確保內容無誤且符合產業、組織內的專用詞彙。透過這樣的運作模式，ESH人員可以將更多精力放在政策制定、危害評估與改善計畫執行等核心業務上，進一步提高整體工作效能。

根據國際資訊顧問公司Gartner在2023年的調查報告，有超過60%的企業開始採用AI工具來處理行政工作，說明這項技術已逐漸成為工作效率改善的重要手段。在AI的協助下，ESH人員不僅能提升會議紀錄的速度與品質，還能促進組織內部的協作與透明度。

未來在企業強調ESG績效的趨勢下，確保ESH相關活動紀錄讓組織內部、外部的利益關係人充分掌握，更是凝聚ESG共識、落實政策執行的重要地基。