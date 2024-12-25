連鎖效應／精進成本概念 提升營收

跨年即將到來，相信很多公司都已經完成了今年的總結報告，以及明年計畫的編製，其中相關預算的部分，在「漸漸」的力量中，可有察覺成本被墊高、毛利被壓縮？

是的，商業服務業應該要重新配置成本了。

商業服務業即零售、餐飲、批發和物流業，基本可概分前台業者和後台業者，前台業者多為B2C，透過實體與虛擬據點直接經營顧客，例如連鎖業；後台業者則是提供功能性的服務支持，助力前台業者營運，多為B2B，例如外送業。

通常後台成本增加，即會向前台反應，例如水電油氣齊漲，必將帶動物流成本提升；再如基本工資連九漲，雖然上班族感覺並不明顯，但九年來月薪從15,840元調漲為28,590元；部分工時也從時薪64元調漲到190元。

以餐飲業做成本分析，四大成本平均落點為：房租成本8%至12%、食材成本35％至45% （含物流）、人事成本28％至32%、雜項成本（含水電油）7％至8%，在預算控制規劃得當之下，得以經營出3％至22%的利潤。

計畫很美好，現實卻很沮喪。隨著餐飲業者陸續掛牌上市，分析公布的財報數字，淨利率多介於6％到8%之間，基本靠著低標走，尤其食材成本，動輒45％至50%，陷入愈賣愈虧的窘境。

能夠上市的公司自然都是體質較好的，更遑論數十萬計的餐飲業者，經常有小店家來問我：為什麼一直賺不贏成本？

因為成本一分一毫都要花出去，但賺進來的錢卻潛藏成本，許多月營收7、80萬的小店，甚至站不上損益平衡點，真的被成本打敗了。

年度總結之時一定要看清成本的真相，別讓預算成為落後指標。同時要記得兩件事，一是面對成本只在前端調升售價，效果並不顯著；二基本工資連九漲，每年墊高成本1%至2%，「漸漸」的威力足以扭曲成本。

尼采說：「承重擔者沒有悲觀的權利」，老闆們做年度計畫檢視預算結構，也要做到兩件事：一是創造新利潤的來源，例如新的原物料；二是借力AI與智慧化提升人效。

年度計畫不要淪為例行公事，年底總結若沒有成本分析，怎麼能夠算是合格的總結？

不要再以競爭激烈、人力缺乏、景氣不佳等為藉口。

王品近十年來稅後淨利從1.35%提升到6.15%，今年前三季已經賺回一個資本額，控管比例之餘，更重要的是提升營收，其去年已創新高，今年也不遜色。

面對漸漸墊高的成本，經營者也要讓營收步步走高。