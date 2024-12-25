智慧經營／保德信投資長李孟霞 不斷學習 經驗變戰力

保德信投資長李孟霞2024年7月加入保德信團隊，過去畢業於成功大學政治經濟研究所，職業生涯始於證券商衍生性商品交易，並在十多年前開始ETF被動式基金管理，六年前負責主動式海外基金管理。她表示，投資管理不僅是技術性操作，更需要團隊合作，持續學習也是保持競爭力的關鍵。

團隊合作 訂明確目標

管理風格方面，李孟霞表示，基金經理人是一個高度自律的工作，所以在團隊中，對於基金經理人來說，更多的是提供協助。她認為，設定明確目標尤其重要，如此每位成員能夠清楚自己的方向，就會設定往目標靠近的步驟。

她強調，投資是一件需要自律和熱情的行業，經理人需要在市場中保持敏銳的洞察力。

事實上，李孟霞認為，自己的角色是促進團隊合作，讓經驗豐富的前輩與充滿衝勁的後輩攜手合作，共同探討投資策略。此外，保德信團隊中的每一位成員都是獨當一面的戰將，彼此之間的合作和信任也是成功的關鍵。

值得注意的是，團隊中有跨世代的經理人，年齡跨度超過20歲，而這種組合在其他基金公司中並不常見。特別的是，她認為，許多資深的經理人，對於基金品牌懷有深厚情感，即便曾經離開，但仍選擇回歸。他們累積數十年的投資經驗，經歷過多次景氣循環，對市場已擁有敏銳的直覺與觀察。

另一方面，他們也相較年輕的經理人具備更高的靈活性，以及與對市場籌碼變動的敏感度，因為勇於衝刺，能在快速變化的市場中展現出獨特價值。

有趣的是，兩大世代差異的組合也同時體現在投資風格及市場解讀上。因此，能讓他們互相學習與合作，便成為李孟霞的核心工作之一。

未來ETF市場規模發展潛力巨大。李孟霞透露，保德信2025年第1季將推出市值型ETF的新產品。而這次與台灣指數公司合作編製新指數，目標在於提供產業覆蓋更全面的投資工具，台灣的優質產業不侷限於特定領域如半導體或金融，傳統產業也有很多在國際上具有競爭力的企業，著重於基本面的選股邏輯和實際表現。

產品創新 力求差異化

此外，面對目前市場上的眾多ETF產品，她力求創新與差異化，尤其針對市值加權型指數可能忽略的成長型公司，策略更注重產業的均衡分布，避免資金過度集中於少數傳統大型企業。如此以來，不僅強化投資組合的多樣性，也提高了長期抗波動的能力。

李孟霞表示，台股近年來表現亮眼，不少優質企業如傳產、新能源、甚至腳踏車產業等，皆在國際舞台上發光發熱。因此，保德信的目標不僅是提供績效良好的產品，更希望讓投資人感到安心，長期持有資產並享受複利效果所帶來的增值力量。

談論公司文化時，她分享，保德信是一個相當重視「以人為本」的企業，公司工作安排靈活，尊重員工的個人時間。她也舉例，公司設有專門的「電話亭」，方便員工在需要時進行個人電話會議，可以避免同事之間互相打擾，該設計讓她感到公司非常貼心。

此外，她也對於過去職業經歷充滿感激，過往所累積的基本訓練，都成為今日在各項領域的專業能力，同時也將過去的經驗轉化為更強的戰力，為公司和投資人創造更多價值。

展望未來，李孟霞期許，日後持續透過團隊的努力，能讓台股基金規模更上一層樓。其中，目前已有兩檔基金接近百億元大關，將持續創造更好的投資績效，服務廣大投資人。所以，無論市場將來如何變化，都會以穩健的步伐，帶領保德信團隊，追求長期成長與價值創造。