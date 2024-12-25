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美而快大股東藤美資本將在盤後定價交易900張

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

美而快（5321）申報，大股東藤美資本管理顧問公司將在盤後以定價交易方式，賣出900張股票。售出後，藤美資本仍持有美而快約13,904張。

藤美資本董事長即為廖承豪本人，董事包括中友百貨董事長劉嘉誠、美而快實業特助林郁萍。根據公司申報資料，在12月20日也申報盤後定價交易499張，公司並未回應大股東轉讓股票原因。美而快今日收盤61.6元，上漲2.3元。

美而快是台灣最大品牌女裝電商，旗下有知名網路女裝品牌PAZZO、MEIER.Q、Mercci22、Miyuki 等，並開設多家實體複合商場。美而快11月合併營收3.2億元，月增9.2%、年增49%；累計1-11月合併營收31.2億元，年增3.6%。

營收 股票

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